女子姓「鍾」取名這2字！嫌老土想改名 網友一聽狂勸：這名易富貴

雖然名字是父母給予的禮物，但當時構思未必跟得上潮流。1名女子在小紅書抱怨自己姓鍾，家人為她改名為「曉靜」，感嘆「中間有曉字真的好大眾」，形容非常老土，考慮應否改名。網友笑道「我叫春麗，誰有我的土？」、「我秋紅，是不是更土？」、「（叫）艷的集合」；也有網友指這名字有深意，「曉這個字才好呢，力量大，容易富貴」。

原po在小紅書上傳自己證件，顯示全名是「鍾曉靜」，性別是女性，她指一直都覺得自己名字非常老土，「老一輩很多中間有曉的」、「中間有曉字真的好大眾」，有時發現其他人的名字很好聽，考慮是否應該改名。

不少網友紛紛留言，笑道「我叫春麗，誰有我的土？」、「我秋紅，是不是更土？」、「（叫）艷的集合」。也有人覺得原po名字「好聽」，「寧靜的清晨，鐘聲破曉，很有意境啊」、「曉這個字才好呢，力量大，容易富貴」、「我覺得很好聽呀」。

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文章授權轉載自《香港01》