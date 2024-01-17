汽車廣告舔蛋糕、女僕裝挑逗全都來 五菱澄清：非官方拍攝

陸媒報導，中國大陸五菱汽車連日被瘋傳一則性愛版的汽車廣告，影片中模特兒狀似舔蛋糕來模仿性愛動作，甚至有兩名女模特兒在車內後座上演愛撫戲碼，讓人看得面紅耳熱，五菱汽車在昨(16)日晚間也緊急發出聲明，澄清相關流出的Demo影片，並非由五菱官方拍攝，已向大陸公安報案究責。

據了解，被外流的五菱情色宣傳廣告共有8部，包括有穿著緊身衣的模特兒在車內舔蛋糕暗指性愛動作，及兩名穿著裸露女僕裝和性感內衣的模特兒在後車座位上愛撫，其他流出的影片還包括穿著極短紅色旗袍的模特兒在車頭前方拿著春聯情形，姿態皆相當極具性暗示意義。

由於該流出的影片皆有Demo字樣，有人猜測可能是五菱的官方影片外流，五菱汽車則在昨(16)日晚間緊急發出聲明，同時透過微博表示，相關情色廣告的Demo影片並非官方拍攝，也已向大陸公安報案究責，並再三強調網路不是法外之地，堅決抵制任何形式損害品牌及產品形象的行為。

微博網友表示，看完發現這8部被流出的影片「拼接感太強」，加上色調不同，應該不會是出於同一個攝影師之手。且網友認為，若是真非官方拍攝，模特兒因為都露臉了很容易查，應該不難找到影片的源頭。大部分的網友則覺得這起事件若是作假，很可能是出於商業利益想惡搞汽車公司。