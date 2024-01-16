上海妹遇「富二代律師」秒淪陷 包養他3年驚覺不對勁...報警後傻眼了

中國大陸上海一名男子依靠營造「富二代」、「名校高材生」、「菁英律師」等虛構人設，前後結識了5名女子，並各自確立戀愛關係，而後再編各種理由向5個女友借錢，詐騙總計約人民幣43萬元（約新台幣190萬元）。該案經法院審判，法官於昨（15）日依法以詐欺罪，判處被告男子8年6個月有期徒刑，併科罰金人民幣10萬元（約新台幣44萬元）。

根據《澎湃新聞》報導得知，2020年8月，其中一名受騙女子小江，經朋友介紹認識了一名「優秀」青年徐某。當時小江得知徐某不僅家境富裕，且相當奮發、上進，不只跟朋友合夥開了一家律師事務所，同時也在知名大學讀研進修，兩人看對眼後確定戀愛關係，然而交往後，小江才漸漸察覺不對勁。

兩人的生活開銷基本由小江承擔，且徐某經常利用各種理由向小江借錢。起初徐某先以母親生病要做手術、急需用錢，或是生意周轉不開等理由向小江求助，小江出於對男友的感情傾囊相助。然而，徐某卻得寸進尺，多次以生意周轉、打官司疏通關係、還房貸、學校繳費等藉口向小江借錢，累計金額多達人民幣20多萬元（約新台幣88萬元）。

由於借出的金額越來越多，且次數頻繁，加上男友並未有歸還的跡象，小江這才意識到自己被騙了，趕緊前往警局報案。經警方調查後發現，男子的富二代身分根本是假的，連高材生、菁英律師等行頭也全是包裝出來的。此外，警方查出徐某除了與小江交往之外，同時還與4名女子存在戀愛關係。

警方傳喚徐某到案說明，據徐某所言，他經由朋友、交友軟體、人脈等方式認識這5名被害人，透過營造假人設與她們交往並行騙。事實上，他目前處於無業狀態，曾犯下詐欺罪有過前科。在與5名女友交往期間，因無收入基本皆由女友負擔開銷，並以各種理由騙取女友錢財，甚至還將這些錢拿去投資虛擬幣，投資失敗後，再以相同藉口行騙。

徐某於2020年至2023年5月間，在5位女友身上總共騙取約人民幣43萬元（約新台幣190萬元）並揮霍一空。該案經法院審判後，於1月15日依詐欺罪判處被告男子8年6個月有期徒刑，併科罰金人民幣10萬元（約新台幣44萬元）。