工程師相親逾百次仍光棍！紅娘吐槽：堅持要「幼齒的」 身高矮1公分也不行

做人最忌太有自信！杭州1名45歲工程師在10多年前就開始相親，至今已經相親100多次，一直未有找到好對象。

媒人指他雖說話口吃，但自我優越感強，例如70後卻堅持找90後女生，又要對戶籍、身高等多多要求，而且為人小氣，他認為自己有資本「我娃娃臉」，而且身高1.72米，「女生底線就是要1米6」，又大爆他是杭州多名媒人的熟客，但至今仍單身。網友笑言這名工程師有「孤獨終老的走勢」，揶揄他「再相10年也單身」。

陸媒報導，杭州紅娘（媒人）王大姐分享相親多年仍單身的案例，她指1名叫小馮的工程師1979年生，現年已45歲，他在10多年前已開始相親，超過100多次，成為了當地各大媒人的常客，但至今都未找到對象。

王大姐表示，小馮雖然說話口吃，但為人自信心爆棚、自我優越感強，自己明明是70後，卻一直堅持要找90後女生，認為「我有這個資本，我娃娃臉，看起來顯嫩」。除此之外他還有諸多要求，例如對方一定是老杭州人。王大姐試過艱難說服1位1990年生的女子去相親，結果小馮認為她是「新杭州人」，屬外地人，非正宗的杭州人。

小馮還踩上踩，批評該女生身高「只有」1.59米，他身高1.72米，「女生底線就是要1米60，這是為下一代考慮」，女生剛好差1厘米。王大姐續指，小馮意識不到自己最大的問題其實是小氣。

有次相親她安排小馮和女生在和平廣場見面，當時是夏天，女生從較遠的地方趕來，她多次暗示小馮應該買飲品給對方，展示自己的風度體貼，但小馮完全不為所動，最後竟然是女生反過來買水給他喝。

工程師憑實力單身表現令網友嘖嘖稱奇，群起揶揄道「你為下一代最好的考慮還是別要了吧」、「79年還沒認清自己」、「紅娘都看不下去了，可以想到他多差勁」、「千萬別放低標準啊，我看好你」、「我爸媽70後，我90後的」、「好男人並不在相親市場流通」。有網友指他是「孤獨終老的走勢」，應重新審視自己「那就要想一想是不是自己的原因了」。

有同樣相親多次的「單身狗」也留言批評，「這個要求，我都看不下去了」，而且工程師的身高在男性中算普通，不理解為何仍要求女生要有1.6米，「不知道哪來的優越」、「還在驚歎97年就相親10年了好誇張，仔細一看79年，單著吧要不就，這位男生」。

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文章授權轉載自《香港01》