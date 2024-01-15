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陸女收陌生快遞好奇拆開刮獎兌換 下秒慘失148萬元

香港01／ 范玉瑩
大陸浙江杭州的一位女子收到陌生快遞，落入騙局，瞬間損失人民幣34萬元（約新台幣148萬元）。圖／擷自《紅星新聞》
大陸浙江杭州的一位女子收到陌生快遞，落入騙局，瞬間損失人民幣34萬元（約新台幣148萬元）。圖／擷自《紅星新聞》

據陸媒《紅星新聞》報導，近日，中國大陸杭州有女子收到陌生快遞後好奇拆開，發現裡面有兩張刮獎券，她按照流程兌獎，結果陷入詐騙陷阱，瞬間損失人民幣34萬元（約新台幣148萬元）。

報導稱，家住大陸杭州上城區彭埠街道的徐女收到一個寫有自己名字的包裹。雖然沒有購買相關物品，但出於好奇，徐女將包裹拆開，發現裡面是一包衛生紙和兩張刮獎券。

抱著試試看的心態，徐女刮獎刮出兩個五等獎「當季水果」。隨後，她按照兌獎指引添加了所謂的「兌獎助理」，被拉入某「電商福利群」，不斷被誘導刷單。

在所謂客服的步步誘導下，徐女從開始的小賺返利幾十元，到上百元，看到投入愈多賺得愈多，徐女心動不已，不斷加大投入金額，最大一筆達到192690元。

正當徐女沉浸在刷單騙局時，當地派出所反詐專班收到預警信息，並第一時間前往其住處進行勸導。起初，徐女不願配合，最終在警方的引導下，表示可能遭遇詐騙，而此時她匯出的欠款已有34萬元，「我還準備把39萬元保證金打過去」。

警方提醒，對此類新型騙局應提高警惕，不要隨意收取陌生快遞或掃描陌生二維碼，很可能會落入詐騙分子的陷阱。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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