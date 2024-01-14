以為包裹寄到不見！她急call快遞公司才發現被放「這」 網笑：總比放地上好

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香港01 ／ 撰文／喬納森
有網友在Facebook「公屋討論區」上發文及附上照片，題目為「好過放在地上？沒人應門快遞放上公屋鐵閘門上」，樓主指快遞員因無人應門，便將內有易碎物品的包裹放在鐵閘門上。圖／截自臉書
有網友在Facebook「公屋討論區」上發文及附上照片，題目為「好過放在地上？沒人應門快遞放上公屋鐵閘門上」，樓主指快遞員因無人應門，便將內有易碎物品的包裹放在鐵閘門上。圖／截自臉書

快遞員送貨無人應門，一般會將貨物放在門外或管理處代為保管。可是，早前有網友指在其公屋鐵閘頂上竟然放有一個內有易碎物品的包裹，女兒出門見到也沒有理會，任由包裹擱在那裏。由於她一直收不到包裹，還致電速遞公司追問，頓時覺得自己超蠢。這件糗事引來不少網友討論，笑言：「男兒當入閘！（樽）」，又有人認為快遞員用心良苦「怕容易被別人拿到」。

有網友在Facebook「公屋討論區」上發文及附上照片，題目為「好過放在地上？沒人應門快遞放上公屋鐵閘門上」，樓主指快遞員因無人應門，便將內有易碎物品的包裹放在鐵閘門上，她笑言「這個快遞員一定很高」，又指如果拿不到，可否當沒有收到包裹。

而最讓人尷尬的是，原來樓主女兒出門時有看到包裹，可是未有理會，亦沒有通知她，害她以為包裹失蹤，致電速遞公司追問，後來才知自己搞錯，向該快遞員致歉。

相片在網上瘋傳，讓不少網友嘖嘖稱奇，「男兒當入閘！（樽）」、「要採慣青才行」、「想起整蠱專家」，也有網友有相同經歷：「我的包裹之前也被這樣放在鐵門上，回家的時候完全不知道，還以為東西被人偷了」，也有人明白快遞員用心良苦，「上次我11公斤的快遞一袋放門口，被人偷了」、「怕容易被別人拿到」、「好過放地上」。

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文章授權轉載自《香港01》

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