陸少年深夜夢遊直墜6樓 「躺地1小時」才被發現急送醫

《澎湃新聞》報導，近日，中國大陸上海有15歲男孩夜間夢遊，從6樓墜落，導致多處爆裂骨折。因事發深夜，男孩在受傷一小時後才被人發現送往醫院。據了解，男孩墜樓後意識清醒，但下肢已經無法站立並麻痺，男孩家人發現後將其送往上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心急診。

檢查結果顯示，男孩全身包括胸、腰椎等多處發生爆裂性骨折，脊椎不穩定性骨折伴神經損傷，已出現雙下肢截癱，且存在神經壓迫、損傷，情況危急。專業團隊接診後制定專門方案，在手術治療的過程中，同時進行減壓手術，並採用導航技術及神經功能監測，幫助其在術後恢復運動功能，減少二次損傷幾率，並縮短手術時間。

男孩的胸、腰椎發生爆裂性骨折伴移位。圖／擷自《澎湃新聞》

最終，手術順利完成。術後隔日，男孩雙下肢已經可以自主完成簡單動作，麻痺感好轉。目前，男孩病情正在進一步恢復治療中。

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文章授權轉載自《香港01》