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香港大叔冬遊哈爾濱...街頭受訪因這句港普爆紅 粵網友做｢翻譯官｣

香港01／ 撰文：孫聖然
香港大叔在哈爾濱旅遊時接受網紅採訪，相關影片突然爆紅。（抖音）
香港大叔在哈爾濱旅遊時接受網紅採訪，相關影片突然爆紅。（抖音）

素有「冰城」之稱的哈爾濱，旅遊熱度持續高企，吸引一批又一批的南方遊客前往觀光，當中亦包括不少港人，已故賭王何鴻燊二房長女何超瓊，亦被拍到現身哈爾濱知名夜店。

日前，一名香港大叔在哈爾濱旅遊時接受網紅採訪，相關影片因幾個原因突然爆紅，更已收穫逾11萬點讚量。

影片名為「香港老金豆勇闖哈爾濱」。由於冬季的哈爾濱與香港溫度相差近50℃，所以港人到當地旅遊會被戲稱為「勇闖」；又因大部分南方人身材和身形不及北方人高大魁梧，而得「土豆」、「金豆」等暱稱。

影片中，一名香港大叔正在冰天雪地的路邊換衫。他表示，因想見識一下哈爾濱的雪雕而選擇到當地旅遊。他還說，自己要說好香港故事，也要說好哈爾濱故事，「有時間你們要到香港來」。被問及為何在路邊換衫時，大叔回答，「因為我們都是中國人嘛，隨便取溫暖嘛。」

其後，不少網友都讚揚大叔的愛國心；亦有網友解讀大叔突然說自己是中國人的意思為，「在國家的土地上，好像在自己家裏，路上的行人像自己家人一樣，隨地取暖，不會不好意思。」

此外，因大叔將「哈爾濱」的普通話說成「蝦以濱」、還將「雪雕」的普通話說成「雪條」，令不少網友稱大叔的港普非常正宗，亦有網友稱此前蔡少芬在錄製內地綜藝時，同樣說過「蝦以濱」，更有廣東網友自發做起「翻譯官」。

不過，就有網友指責網紅訪問不合時宜，因大叔在接受採訪時只穿了薄薄的恤衫，數十秒之後才穿上羽絨外套，「讓人家穿好再問呀」、「人家都快凍死了，還問個沒完」。

隨着冬天的到來，哈爾濱迎來了旅遊最旺季，因當地政府寵溺南方遊客的種種行為，使哈爾濱在網路中頻繁被討論，亦成為今年內地第一個「網紅城市」。根據當地數據顯示，僅元旦假期3日就累計接待遊客304.79萬人次，實現旅遊收入59.14億元人民幣（約236.56億元新台幣），達到歷史高峰。

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文章授權轉載自《香港01》

哈爾濱 香港 網紅 影片

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