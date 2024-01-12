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奇葩請假理由！年輕員工屢詐病放假：經痛、阿媽頭暈 這原因老闆傻眼

香港01／ 撰文：桃樂斯
該00後員工多次以身體不適、家有要事為由請假。（FB圖片）
該00後員工多次以身體不適、家有要事為由請假。（FB圖片）

責任感何在？馬來西亞有僱主大呻聘請了1名00後員工，但對方多次以各種理由請假，包括身體不適和臨時有要事，更提出1個極過份的理由，他忍無可忍直斥對方不適合在其公司上班，不過寬容的他沒有馬上解僱對方，反而讓她多留在公司1個月，好讓她找到下份工作，但就發文諷剌表示「沒想過我有身之年也請到一位可愛00後」。該員工奇葩請假理由引來網民熱議，有人認為根本是在挑戰老闆底線，解僱對方是明智決定，亦寸爆稱「叫她嫁人做少奶奶比較好」。

該僱主在facebook帳號發帖，反諷稱「平常在網路上才看過，別人請到『可愛』的員工。我沒有想過我有身之年，也請到一位『可愛』00後」。從他提供多張與該女員工的對話截圖所見，對方多次以各種理由要求請假，首2次分別是胃痛和經痛，第3次則稱家裏臨時有事，直接提出請假2天，當時樓主稍有不滿質問對方「你每個星期都有事，你以後怎樣？」，並追問「你以前工作是4天制？」，不料對方數天後又傳短訊表示「吃了某連鎖店快餐瀉肚子」，所以又缺席1天。

樓主查看原來員工是參加Pokemon卡牌比賽而請假，憤怒不已決定即時解僱。（FB圖片）
樓主查看原來員工是參加Pokemon卡牌比賽而請假，憤怒不已決定即時解僱。（FB圖片）
原PO不滿向該員工坦言，他是招聘全職長期員工，「不是找人回來做爽」，澄清不是不容許員工生病，只是「沒有人像你這樣每個星期都Off」。可惜對方沒有改善，反而變本加厲，之後甚至以母親頭暈無法駕駛，沒人載她上班為由再度請假，不過以上種種都未算奇葩，她後來以要去比賽為由，向樓主再請假1天。樓主當時好奇是什麼比賽，對方傳送連結，結果上網查看居然只是Pokemon（寶可夢）卡牌比賽。

原PO忍無可忍下，便向該員工直指示「我覺得你不適合這裏工作」，善良的他還寬容對方多留在公司1個月，讓她能找到下份工作才離開，不過最後亦挖苦，希望對方能找到可讓她只工作3天半的工作。

網友對於如此奇葩理由直言大開眼界，「工作可以耽誤，但Pokemon不可以！」、「這根本是在挑戰你底線，不是在工作」、「以前打工只是面對顧客，現在還要面對員工」、「請00後工作要有心理準備」；亦有人揶揄對方「叫她嫁人做少奶奶比較好」、「人才，不去做Script writer真是浪費」、「我每天愛睡，不知道可以做理由嗎？」，原PO亦苦言該員工8月1號起上班，8月3號已經要求請假，令他大感無奈。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 老闆 奶奶

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