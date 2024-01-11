女兒出電梯被迎面撞上！她提醒反遭嗆「要妳管」 怒斥：推嬰兒車就能橫著走？

讓電梯內的人先離開，應是眾人皆知的不成文禮儀。惟最近有媽媽在小紅書發文，表示日前趁週末帶3歲的小朋友到商場逛街，其間她們搭乘電梯打算走出至目的地樓層時，遇上1名推著嬰兒車的母親，對方不但沒有讓樓主母女倆離開，其嬰兒車的輪子更是撞到樓主女兒的腳。樓主氣得以普通話說「電梯先出後入不知道嗎？」，不料遭該母親反駁「要妳管」，對方毫無悔意的態度，讓樓主事後不禁發文公審，直言「在香港出電梯被說普通話的歧視」。

樓主在小紅書發文，稱早前某週末帶3歲的女兒到商場逛街，順便吃飯，她們後來從6樓的茶餐廳乘搭電梯往1樓，她稱當時人不算多，而電梯後來在1樓停穩開門后，樓主本想與女兒離開，未料門外就有1名推著嬰兒車的母親，以及疑似其丈夫，以普通話說著「快點」。

樓主續稱，或許女兒身高較矮，對方一時沒有看到，結果嬰兒車的輪子直接遇到樓主女兒腳上，樓主當下非常生氣，以普通話說了句「電梯先出後入不知道嗎？」，對方聽後竟立即反駁「要妳管」，樓主只好說嬰兒車撞到她的女兒，「電梯有監控，妳還兇？」，話音未落，該名母親就按按鈕關上電梯門。

樓主當下氣得說「電梯先出後入不知道嗎？」，不料對方不但沒有道歉，更以普通話反駁「要你管」。（示意圖／Ingimage）

樓主在文中指，假如不是帶著小朋友，當下她氣得想報警，「到現在還覺得氣，把孩子哄睡才想發出來，怎麼現在電梯這麼普及了，還是不懂先出後進？等人出來了妳再上，電梯就跑了嗎？推娃娃車妳就能橫著走嗎」。

貼文引來其他網友討論，其中有人分享類似經歷，也有人指相關母親欠缺公民素養，「我每次都是大聲鬧回他歧視大陸人，往往都是那些大陸新移民」、「素質差一般和原生家庭有很大關係，經濟條件好了也改變不了」、「妳都不知道，我那次從西九回大陸，有個明顯普通話音的廣東話新移民在這裡歧視我，態度又差」。

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文章授權轉載自《香港01》