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甜妹拯救世界？台灣妹子赴東北「吃糖葫蘆」竟登熱搜 陸網融化：快讓她留下來

聯合新聞網／ 綜合報導
一位台灣妹子「台妹涵涵」，錄下自己在東北吃第一支冰糖葫蘆的畫面，，而她拿著糖葫蘆甜喊「便宜」的可愛模樣，讓不少大陸網友融化。圖／截自抖音
一位台灣妹子「台妹涵涵」，錄下自己在東北吃第一支冰糖葫蘆的畫面，，而她拿著糖葫蘆甜喊「便宜」的可愛模樣，讓不少大陸網友融化。圖／截自抖音

大陸東北旅遊盛行，吸引各地的遊客前往，而勇闖東北的南方遊客，因為總是穿著厚重的羽絨衣，且身形和東北人相比較為嬌小，被冠上了「南方小土豆（馬鈴薯）」的稱號。昨天一位「南方小土豆」赴東北拍攝的影片，便在陸網上爆紅，這位名為「台妹涵涵」的台灣妹子，錄下自己在東北吃第一支冰糖葫蘆的畫面，而她拿著糖葫蘆甜喊「便宜」的可愛模樣，也讓不少大陸網友融化。

一位名為「台妹涵涵」的網友錄下自己「在東北吃第一支冰糖葫蘆」的反應，並將影片發布在大陸抖音上。影片中，她拿著糖葫蘆走在延吉市街頭，一邊甜喊：「這五顏六色的一支，才人民幣5塊錢（約新台幣21元）餒」，低廉的價格也讓她忍不住驚呼：「我大東北，好便宜啊，這麼大支5塊錢」，並透露自己在東北至少一天吃一支糖葫蘆。

該影片迅速在微博抖音等大陸平台掀起熱議，「#台灣女生在東北第一次吃冰糖葫蘆#」更登上了微博熱搜詞條，「台妹涵涵」甜美可愛的外表，讓不少大陸網友直呼「這可比冰糖葫蘆甜多了」、「感覺好溫柔欸」、「請告訴我這妹子一切聯絡方式」、「好甜的女孩，比冰糖葫蘆還甜」、「看這個視頻（影片），我口水都流下來了，不知道是饞糖葫蘆，還是饞台灣萌妹了」、「好可愛呀甜妹」、「趕快嫁到大陸吧」。

而她軟萌的「台灣口音」，更擄獲不少大陸網友的心，「買貴了，妳這個腔調完全可以不花錢」、「反反覆覆看了十來遍，聲音咋那麼好聽呢」、「長得漂亮的女孩講話還娃娃音，能不可愛嗎，女生都愛」、「這夾子音是要把東北大哥帶走」、「這聲音全東北三省老爺們全拿下」、「你們再這樣東北母老虎，啊不對，東北小虎妞們該怎麼辦啊」、「就這兩下夠東北女生學到天亮，不是學會了，是天亮了」、「不只是台灣人，我覺得整個福建省包括周邊的女生說話都超可愛、甜甜的」、「別走了，讓她留下來吧，東北的老鐵看你們了」。

女生 抖音 台灣人 微博

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