約網戀女友看跨年電影 接吻驚覺對方一處隆起 男子即報警：詐騙

浪漫約會來到最高潮卻發現「女友」是男的！大陸警方近日交代1宗網戀騙案，重慶有男子在網上認識叫「琪琪」的女子，說話時非常嬌嗲，2人發展成情侶後，對方以各種理由向男子討了近2萬人民幣（約8.7萬台幣）。

至除夕夜男子準備一場浪漫約會，先看跨年電影，再和女友在街上慢步時非常甜蜜，女方當天穿上白外套和短裙應約。直至男子駕車載女友回家準備更進一步親吻時，才發現其頸上有隆起的喉核，當場識穿是男扮女裝。網民看過照片大嘆疑犯是「女裝大佬」、「這可太狠了」，又笑言：「萬一這個男生真心喜歡對面的男的呢？」

大陸媒體報導，重慶南岸警方近日交代1宗網路交友詐騙案，派出所警員接到1名男子報案，稱遇上詐騙，並帶同1名朱姓疑犯投案。警方調查發現，朱某在網上假扮成女性，使用假名「琪琪」和受害男確立戀愛關係，發展成情侶。

2人一直在網上聯絡，由於朱某擅長偽裝女性，而且視訊聊天時，他只會開聲而不露面，並使用「夾子音」（夾住嗓子發出嬌嗲的聲音）。朱某在網戀時更以各種理由要求受害男轉帳逾2萬元人民幣。

直至除夕至元旦日凌晨2人線下展開浪漫約會，受害男約朱某看跨年夜電影，市面的監控鏡頭畫面所見，2人曾在街上漫步，受害男一度揹起身穿白色外套及短裙的朱某，之後放他落地，朱某翹住受害男的手，2人臉部一度緊貼在一起，十分親暱。

受害男其後駕車載朱某回家休息時，準備更進一步親吻對方，此時才看到朱某頸子上有隆起的喉結（喉核），當場識破對方男扮女裝，怒極報警。朱某正被警方採取刑事強制措施，全案仍在調查中。

網民驚訝朱某打扮上的確像女生，「女裝大佬」、「這也太炸裂了」、「還看到了假奶，真是用心了」、「敢見面是個狠人」。不少人壞心眼留言指，「假裝不知道，更刺激」、「確定是看到喉結才識別的？ 不是看到別的器官了？」、「這男的絕對心態炸了！」、「好歹還看了跨年電影了不是」，但有留言提醒，其實「是人都有喉結，只是女性相對不明顯」。

延伸閱讀：

48歲初戀大叔揭女友年齡 呻難接受：感覺沒未來 網民：投胎再來

女友將出差 男上司要求2女1男同房住 男友還在問網民：合理嗎？

文章授權轉載自《香港01》