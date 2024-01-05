大陸女叫車遺失手機 遭司機索價$1500 還提1條件更糟：好不舒服

計程車司機品質常惹關注，而有大陸女於小紅書發文表示，她日前來港乘計程車時不小心遺留手機，被司機撿到，她提出用500元（約2000元新台幣）當送回手機及車費報酬，然而司機開天索價1,500元（約6000元新台幣）及開出1個送遞條件。原po最終照付款才取回手機，但批評司機「獅子大開口」，直指「覺得很不舒服。感覺到了這位香港司機對於不懂香港法律或大陸遊客的不友好，心裡很不好受」。事件引來網友熱議，認為涉事計程車司機做法過分，而且可能犯勒索罪，又建議原po報警。

該大陸女於小紅書以「香港計程車司機撿到手機要錢才歸還」為題發文，指日前來港搭機計程車時遺留手機，被司機撿到，不料對方要求支付1,500元費用才願意交回手機。

從原po上載與司機對話截圖看到，原po感謝司機撿到其手機，司機則單刀直入問樓主「會付多少錢？」，原po即表示可支付500元當送回手機及車費報酬。見司機未回復，原po說價錢可以商量，問司機「期望是多少錢」。司機之後提出要1,500元連車費，更列明條件是只送九龍或新界區，不送港島區。

原po最終支付了1,500元，而由於她已不在香港，只有讓司機把手機交給其「朋友的朋友」，但直指感覺很差，「手機丟車上是我不對，我也願意支付車費和感謝費，並且認為感謝費並不低，大陸的話差不多200元（約800元新台幣）左右？但是因為是大陸的，不在香港了，就要獅子大開口，覺得很不舒服」。

事件引來網友熱議，紛紛批評司機做法過分，認為原po應報警，「1,500也太貴了」、「我深圳的過去香港還算方便，是我肯定不會爽快給1,500，肯定會報警，給500已經是我的極限」、「約，後報警」、「真的很過分！」。

原po之後更新貼文，指如果她在香港會選擇報警，「現在的難題時，我不在香港，不知道怎麼在大陸報香港的警。目前知道司機的車牌號和手機號，不知道怎麼處理了」，而且幫她拿回手機的人是「朋友的朋友」，素未謀面，沒法提太多要求。她又說，「感覺到了這位香港司機對於不懂香港法律或大陸遊客的不友好，心裡很不好受」，提醒其他網友「出門在外還是要看好自己的財物，以免不必要的麻煩」。

市民如獲他人的手機，要求報酬是否犯法？執業大律師陸偉雄曾向《香港01》表示，在法律上，拾獲物品者可以提出合理報酬的要求，但不能「獅子開大口」或作出威脅提示;陸偉雄曾舉例，指可要求物主支付交通費或當天工資等，但如開出高價或威脅不依從就「掉了台機」等，就可能干犯「勒索」罪，若罪成最高可判監14年。

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文章授權轉載自《香港01》