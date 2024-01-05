「玫瑰空調」造型奇特要價14萬 陸網酸醜：像大型應援爆

珠海格力電器是中國大陸知名冷氣空調品牌，近日「格力玫瑰空調」因其外觀及售價引發熱議。最貴的一款售價高達32999人民幣（約新台幣14.3萬），遭大陸網友吐槽「像個大號應援棒，又醜又土又貴」。

根據紅星新聞報導指出，這款玫瑰空調想透過玫瑰向用戶表達愛意，希望這台空調成為值得收藏的藝術品，這款玫瑰空調歷經三次換代、四次升級，才更接近玫瑰的生動造型。

業者表示，玫瑰空調是為新婚人群準備的，金婚銀婚都可以用。該款空調最便宜的是一款掛機空調售價13529人民幣（約新台幣5.8萬），最貴的一款櫃機空調售價人民幣32999元（約新台幣14.3萬）。

上海一格力門店工作人員表示，「這款玫瑰空調線下沒有在賣，只有珠海有庫存，但銷量並不好」。珠海某格力門店工作人員則表示，「線下門店基本上沒有在銷售，有的話也是庫存，這款基本上是丈母娘送給女兒結婚用的」。

大陸網友吐槽「正常審美的應該都不會買」、「贈人玫瑰，手有余香，但是跟這個空調沒啥關係吧」、「像個大號應援棒，家里可以開演唱會了」。

格力電器表示，公司經營業績穩中向上，收入、利潤較上年同期均有增長。公司始終聚焦空調主業，堅持以消費者需求為導向，豐富產品品類，積極拓展銷售渠道。