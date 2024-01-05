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嚇！陌生男1 秒開鐵門狂試密碼鎖 女住戶嚇壞機靈反應

香港01／ 撰文：夏洛特
日前有居住在沙田博康邨的網友在網上分享「可怕經歷」，稱有陌生男子打開其大門鐵閘再試開其木門密碼鎖。（FB圖片）
日前有居住在沙田博康邨的網友在網上分享「可怕經歷」，稱有陌生男子打開其大門鐵閘再試開其木門密碼鎖。（FB圖片）

小心門戶！日前有居住在沙田博康村的女網友在網上分享「可怕經歷」，她稱當日下午在家時，突然有陌生男子打開其住所大門的鐵門，然後開始「亂地按」其木門密碼鎖。她被異響驚動后馬上從屋內反鎖木門，而男子在門外表示找錯人後離去。房東事後翻看門前監控，並將影片放到網上提醒他人注意安全。

該段影片在網上多個社交平臺被廣傳，從流傳的影片可見，當時為週二（ 2日）下午3時許，1名發色灰白的陌生男子走到片主家前，他面戴深藍色口罩，身穿藍色襯衣及灰色外套。片中可見他僅用1秒不到就把片主住宅的大門鐵門打開，然後一直嘗試輸入木門上的電子鎖密碼。

陌生男聽到木門反鎖聲音後，表示找錯人，然後轉身離去。（影片截圖）
陌生男聽到木門反鎖聲音後，表示找錯人，然後轉身離去。（影片截圖）

女住戶留意到密碼鎖的異樣，所以即時從屋內反鎖木門，而屋外陌生男聽到木門反鎖聲音後略顯錯愕，急忙開口表示「抱歉，找...找錯 ...」，然後拉上鐵門，轉身離去。女住戶事後翻查電子防盜眼記錄，表示「就看見這個可疑男人，習慣了手勢地開鐵門」。她指，事後曾致電博康邨保安辦事處報告此事，對方稱會找同事與她聯絡，她又發帖提醒他人「大家真的要鎖好鐵門」。

影片在網上引起熱議，不少人都懷疑「開鎖男」立心不良，認為「找錯人」不過是企圖行竊事敗的藉口，「找錯人但開到鐵門？」、「哪有那麼多找錯人啊，撞上了密碼鎖」、「大家不要節省快點裝個CCTV，保障自己」，也有人表示「鐵門應該沒鎖才那麼容易開」、「啲人應該做開門鎖這類行業，也是嗰類百合鑰匙」。

不過，有部份網友就認為難以下判斷，「正常他應該按門鈴，沒有人才會爆（竊），很奇怪」、「會不會真的認錯找錯人」。有線民就建議此等情況一律應該報警，「別想，第一時間報警」、「打999吧還」。

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文章授權轉載自《香港01》

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