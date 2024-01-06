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女全身奇癢無比！手臂、腰背全長紅疹 醫一查「拍寫真照」惹禍

聯合新聞網／ 綜合報導

出外拍照換裝要注意！中國大陸杭州一名女子近日至攝影工作室拍攝寫真照，想不到拍完照後，手臂、腰、背都出現密密麻麻的紅疹，醫生診斷指出，女子應是罹患丘疹性蕁麻疹，主因是拍攝時的服裝消毒不完全，服裝上可能有蟎蟲，叮咬後導致女子出現過敏反應。

根據《搜狐》報導指出，大陸杭州一名女子小錢（化名）今年26歲，她在元旦連假以後，至杭州市第一人民醫院皮膚性病科向副主任卜璋於求診，她的手臂、腰、背出現密密麻麻的紅疹，奇癢無比，她癢到皮膚都抓破了。

卜璋於觀察發現，這些紅疹中央有針尖大小的水皰，他研判小錢患上了丘疹性蕁麻疹。這種疾病多數是由蟎蟲、蠓蟲、跳蚤等昆蟲叮咬所致，所以又有個名字叫做「蟲咬皮炎」。

詢問之後，小錢坦言，她在連假期間至一家攝影工作室拍攝寫真照，拍攝期間共換了三套衣服，拍攝結束後，她立刻發現背部有點癢癢的，回家後搔癢感更強烈，手臂、後背都出現大片紅疹。

女子出外拍攝寫真照，卻因此染上蕁麻疹。圖擷自搜狐
女子出外拍攝寫真照，卻因此染上蕁麻疹。圖擷自搜狐

卜璋於推測，攝影工作室租借的衣服清洗消毒不夠徹底，導致服裝上還有蟎蟲，經過蟎蟲叮咬，小錢皮膚出現過敏反應起紅疹。加上很多租借的服裝放在不通風、光線昏暗的倉庫裡，租借人使用後留下的皮屑等都是滋生蟲子的因素。

卜璋於說明，丘疹性蕁麻疹一般會出現局部紅腫的紅色風團樣，頂端還帶有透明色的水皰，往往瘙癢劇烈，有時候還伴有輕微的痛感，雖然這種情況不難治，但痊愈後會留下一個個褐色的印子，比較影響美觀。

元旦連假 麻疹

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