快訊

日本強震增至57死！氣象廳曝「未來天氣」警告：當心山崩

早晨財經速解讀／華爾街保守看2024 台積電漲不動了？30萬股東下車！

亡國感介選？反滲透法偵辦案件增 學者：時機點啟人疑竇

人母對女兒一輩子不強求…取名「這2字」親友批重男輕女 網友讚：好名

香港01／ 撰文：田中貴
1名母親在小紅書表示，生了第2名女兒後，一直煩惱該叫什麼名字，由於不想向女兒強求什麼，「未來怎麼樣都可以」，所以為女兒取名「亦可」。 示意圖／ingimage
1名母親在小紅書表示，生了第2名女兒後，一直煩惱該叫什麼名字，由於不想向女兒強求什麼，「未來怎麼樣都可以」，所以為女兒取名「亦可」。 示意圖／ingimage

傳統華人重男輕女，但隨著女權興起，重男輕女這套觀念變得落伍。1名母親在小紅書表示，生了第2名女兒後，一直煩惱該叫什麼名字，由於不想向女兒強求什麼，「未來怎麼樣都可以」，所以為女兒取名「亦可」，但多名親友均認為「是不是男生女孩都可以，這個名字有重男輕女的意思」，紛紛表示不滿意。唯數名網友指出「這個名字有種雲淡風輕大氣的女孩子的感覺…憑什麼就是重男輕女啊」等，更有人為此名字作詩「張弓射日雄鷹揚，亦志高遠在雲端。 可嘆風雲多變幻，笑看人生苦與甜」，獲得多人激讚。

原PO在小紅書上載女兒的出生證明，由於長女叫「張心蕊」，一直想新生二女叫「張心什麼」，最後認為「叫什麼都可以，對她一輩子不強求什麼，健健康康快快樂樂就可以，未來怎麼樣都可以」，因此取名「張亦可」，身邊親友誤以為意思「男生女孩都可以，說這個名字有重男輕女的意思」，原PO疑惑下在網上詢問是否需替女兒再改名。

貼文引來多名網友留言，紛紛指出「這個名字有種雲淡風輕大氣的女孩子的感覺…憑什麼就是重男輕女啊」、「亦可比心蕊好聽多了」、「這個名字傳達了豁達的人生態度，如果孩子以後成長環境接觸的人素養都還不錯的話，這個名字會給人留下很好的第一印象」，更有人以名字作詩「張弓射日雄鷹揚，亦志高遠在雲端。 可嘆風雲多變幻，笑看人生苦與甜」，獲得多人大讚。

延伸閱讀：

姓「丁」家長幫初生女改名 遭全家一致反對 網民一睇驚呼︰震撼

李爸爸為女兒改名取這2字 遭岳父母嫌棄累老婆狂捱罵 網民力撐

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

影／日航窗外一片火海！乘客聽從空服員命令排隊逃生 林智群：真的厲害

遇天災別慌！旅日台人大推「1款APP」含繁中資訊：下載會比較安心

議員顏翎熹曝傷心情史 機師男友藏舊愛照還偷上PTT徵友

10家媒體最新封關民調出爐！侯康緊咬賴蕭、柯盈第三

相關新聞

人母對女兒一輩子不強求…取名「這2字」親友批重男輕女 網友讚：好名

傳統華人重男輕女，但隨著女權興起，重男輕女這套觀念變得落伍。1名母親在小紅書表示，生了第2名女兒後，一直煩惱該叫什麼名字，由於不想向女兒強求什麼，「未來怎麼樣都可以」，所以為女兒取名「亦可」，但多名親友均認為「是不是男生女孩都可以，這個名字有重男輕女的意思」，紛紛表示不滿意。唯數名網友指出「這個名字有種雲淡風輕大氣的女孩子的感覺…憑什麼就是重男輕女啊」等，更有人為此名字作詩「張弓射日雄鷹揚，亦志高遠在雲端。 可嘆風雲多變幻，笑看人生苦與甜」，獲得多人激讚。

成本14元賣6980…「復活丹」誆老人 其實是澱粉丸

近日中國出現一款號稱可以有效治療慢性病的「863復活丹」，售價高達1000元至6980元(人民幣，下同)不等，但經過江西...

不想付裁員賠償？西安一公司搬進深山 前員工：得逞後又搬回市區

近日有中國網友發布影片爆料稱，西安某廣告公司為裁員不給補償，將公司搬遷至秦嶺腳下，因通勤時間太長、生活條件不便，十多名員...

叫小姐竟叫到妻子！他住酒店慾火難耐 見對方正臉秒暴氣狂毆、2人下場糗了

召妓對象竟是妻子，真的一言難盡。大陸陝西省西安市張姓男子入住酒店時心癢難耐，半夜打電話「買春（召妓）」，沒想到叫來的「小姐」竟是自己妻子…

認了「玻璃心」！陸女怨遊港遭歧視 力數2大罪狀：香港傷透了我的心

聖誕元旦長假期來港旅客增加，體驗各有不同。有內地女於小紅書發文大呻來港遭到「歧視」、「區別對待」，並羅列2「罪狀」直指「香港真的是傷透了我的心」…

黑龍江雪鄉住宿「1晚1炕人民幣3000元」 遊客怨：價貴態度又差

黑龍江省牡丹江海林市的雪鄉國家森林公園（中國雪鄉）是中國民眾元旦假期的熱門出遊地，不過有網友爆料，當地民宿和酒店價格高昂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。