住一晚130萬！上海寶格麗酒店跨年夜房價惹議 網傻眼：抵我7年的工資

今天就是2023年的最後一天，不少酒店房價都大幅飆升。若要於當日入住上海寶格麗酒店（Bulgari Hotel Shanghai），更加需要人民幣30萬元（約新台幣130萬元），「天價」也令網友直呼「一晚等於自己七年工資」。

位於大陸靜安區蘇河灣，距離蘇州河僅100多米，距離外灘不到1公里的上海寶格麗酒店，於2018年開業。酒店建築主體共有48層高，其中40至48層為酒店，第47層為意大利餐廳及寶格麗酒吧，第48層則為露天酒吧。

酒店一樓大廳陳列在售的寶格麗珠寶、手錶等產品，還有寶格麗專賣店，酒店門外是一處休閒花園。此外，酒店官網顯示，酒店共擁有63間客房和19間套房。

據陸媒報導，華僑城上海置地與買方金峰水泥已於周一（25日）按最終代價人民幣24.3億元（約新台幣105.8億元）訂立交易協議以根據其條款轉讓銷售資產，最終代價已轉帳至華僑城上海置地，預計建議出售將於2024年上半年末前完成。該交易完成後，即宣布上海寶格麗酒店正式易主。

雖然上海寶格麗酒店所在的上海蘇河灣項目被收購，但是，酒店的營業情況並未受到影響。目前，各大平台均可進行房間預訂。值得一提的是，跨年夜的住宿預訂房價，最高已達人民幣303962.21元（約新台幣130萬元）。大陸一電子商務平台美團APP顯示，酒店的住宿一直到2024年6月底都可預訂。

針對「天價」的房價，令不少網友驚嘆，「這是有錢人的遊戲規則」、「看來我們的消費太低了」、「住一晚花了我七年的工資」、「有錢人的世界僅僅排除了我是嗎？」、「人家睡個覺人民幣三十萬（約新台幣129萬元），我賺了十年也沒有人民幣三十萬元」、「正常啦，先富起來的人真的很富啦，打工人要努力才行呀」。

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文章授權轉載自《香港01》