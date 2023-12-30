暖心車長！車長目擊外籍女追巴士跌倒 下車查看有無受傷網友激讚

追巴士也要注意安全！最近社交平台上有網友分享影片，顯示1名疑似外籍女子在距離巴士站10多公尺處，一直拔腳狂奔追巴士，但就在只差幾步路之際，不小心失足跌倒，車長見狀立即下車，上前查看女子的情況，更扶着她慢慢上車。巴士車長的窩心舉動引來大批網友稱讚，紛紛留言指「讚個巴士司機，不是即時開車走，而是下車安慰乘客」、「巴士司機好好人，主動下車扶乘客上車，讚！」。

原po於facebook群組「皇后山之友」上傳影片，顯示1輛巴士正在靠站讓乘客上車，臨近巴士駛離該站前，1名女子在過馬路後開始狂奔追巴士，不小心失足跌倒，此時車長見狀立即解開安全帶，並下車上前查看女子的情況，女子看似沒有大礙，車長隨後則主動扶着女子上巴士。

影片引來不少網友討論，大批人稱讚相關車長的暖心舉動，「那位巴士司機好呀，平時司機見你追就閂門」、「那位巴士司機要稱讚」、「巴士司機下車扶一扶，真是好好」、「那位司機要稱讚啊，不過不是個個司機都好，有的見到你跑近，都會照樣開車不理你」。

另外，有網友則指出追巴士非常危險，很容易便一個不留神就跌倒，或引致意外，「我老媽試追巴士跌一跌就骨折，住一個月醫院兼坐幾個月輪椅，等下一班車沒有傷害」、「用生命值截車」。

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文章授權轉載自《香港01》