快訊

辯論會台上唇槍舌戰…吳欣盈遭拍台下昏睡 聲音沙啞無奈吐原因

卓蘭露營區父子落水意外 搶救後雙雙宣告不治

暖心車長！車長目擊外籍女追巴士跌倒 下車查看有無受傷網友激讚

香港01／ 撰文：朱利安
但當女子跑至距離車門約數公尺位置時，卻不小心失足跌倒。（fb影片截圖）
但當女子跑至距離車門約數公尺位置時，卻不小心失足跌倒。（fb影片截圖）

巴士也要注意安全！最近社交平台上有網友分享影片，顯示1名疑似外籍女子在距離巴士站10多公尺處，一直拔腳狂奔追巴士，但就在只差幾步路之際，不小心失足跌倒，車長見狀立即下車，上前查看女子的情況，更扶着她慢慢上車。巴士車長的窩心舉動引來大批網友稱讚，紛紛留言指「讚個巴士司機，不是即時開車走，而是下車安慰乘客」、「巴士司機好好人，主動下車扶乘客上車，讚！」。

原po於facebook群組「皇后山之友」上傳影片，顯示1輛巴士正在靠站讓乘客上車，臨近巴士駛離該站前，1名女子在過馬路後開始狂奔追巴士，不小心失足跌倒，此時車長見狀立即解開安全帶，並下車上前查看女子的情況，女子看似沒有大礙，車長隨後則主動扶着女子上巴士。

影片引來不少網友討論，大批人稱讚相關車長的暖心舉動，「那位巴士司機好呀，平時司機見你追就閂門」、「那位巴士司機要稱讚」、「巴士司機下車扶一扶，真是好好」、「那位司機要稱讚啊，不過不是個個司機都好，有的見到你跑近，都會照樣開車不理你」。

另外，有網友則指出追巴士非常危險，很容易便一個不留神就跌倒，或引致意外，「我老媽試追巴士跌一跌就骨折，住一個月醫院兼坐幾個月輪椅，等下一班車沒有傷害」、「用生命值截車」。

延伸閱讀：

港女排隊尾上巴士慘遭車門夾呻吟車長沒道歉 網友：可能不小心

被叫上返行人路…巴士迷大鬧巴士站罵「垃圾」 遭站長絕招KO糗了

文章授權轉載自《香港01》

巴士 影片 骨折

相關新聞

暖心車長！車長目擊外籍女追巴士跌倒 下車查看有無受傷網友激讚

追巴士也要注意安全！最近社交平台上有網友分享影片，顯示1名疑似外籍女子在距離巴士站10多公尺處，一直拔腳狂奔追巴士，但就在只差幾步路之際，不小心失足跌倒，車長見狀立即下車，上前查看女子的情況，更扶着她慢慢上車。巴士車長的窩心舉動引來大批網友稱讚，紛紛留言指「讚個巴士司機，不是即時開車走，而是下車安慰乘客」、「巴士司機好好人，主動下車扶乘客上車，讚！」。

離譜！單身女住酒店 男職員半夜拿萬用房卡開門 酒店解釋挨轟

獨自外遊投宿時真的要提高警覺。日前大陸1名女網友在甘肅某酒店投宿，半夜卻有1名男職員送醉酒客人回房時意外弄錯房間，用感應卡誤開女子房門。事後女子在社交平台上發文訴說事件經過，引起網友關注，有人就提醒女生出門在外要提高警覺，時刻保持警惕。

一家八口住酒店229天日花4000元 稱「幸福得想住一輩子」

偶爾出遊住高檔酒店，感受精美的裝潢、使用齊全的設備，以及飯店服務，可以說是旅行的一大享受。不過，近期大陸有一家庭稱，全家一家八口已住在酒店229天，每天房費人民幣1000元（約台幣4335元），他們認為超值得，決定「一輩子住酒店」，引發熱議。

窮家女瘋狂抖內撒幣505萬！花光弟弟藥費並抵押房子 稱受騙揭真相令人吃驚

欣賞直播主作出賞賜也要適可而止。大陸有名女子全家也患病，要靠低收入輔助金來過活，卻因沉迷抖音直播主，不自量力瘋狂賞賜，連弟弟的洗腎醫療費55萬人民幣（約237萬台幣）全奉上，甚至把全家人的居所抵押給銀行套現62萬人民幣（約267萬台幣），也 一併清光，共在直播主身上花了117萬人民幣（約505萬台幣），讓家人極為擔心，但女子屢勸不聽，更說是遭直播主哄騙，正當家人以為陷入絕景之際，想不到直播主竟主動還錢，並說出令人吃驚或害怕的暗黑內情。

陸男領鈔20天驚見「流水號長一樣」 監視器畫面曝光網笑：自己家找原因

現代人領取存款容易，可以至便利超商、銀行、郵局或是各處ATM領錢。不過中國大陸一名男子透露，自己領出1500元人民幣（約6,516元新台幣），近日卻發現鈔票上的流水號一模一樣，他聲稱這些鈔票都放在家中沒有動過，要求銀行單位出面回應。

江蘇公司用「積分」兌換薪資 3年後可領雙倍薪網譏：倒閉怎辦？

科技業給人的印象是高薪，不過日前有位中國女子應徵江蘇某間高科技公司，但她事後發現，薪水竟然是以「積分」來算，得累積3000積分才可以兌換1個月的薪水，她疑惑「我是不是遇到奇葩公司了？」文章曝光後，引來網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。