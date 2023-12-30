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離譜！單身女住酒店 男職員半夜拿萬用房卡開門 酒店解釋挨轟

香港01／ 撰文：夏洛特
圖為酒店示意圖。圖片來源/ingimage
圖為酒店示意圖。圖片來源/ingimage

獨自旅遊住宿時真的要提高警覺。日前大陸1名女網友在甘肅某酒店住宿，半夜卻有1名男職員送醉酒客人回房時意外弄錯房間，用感應卡誤開女子房門。事後女子在社交平台上發文訴說事件經過，引起網友關注，有人就提醒女生出門在外要提高警覺，時刻保持警惕。

綜合大陸媒體報導，事發於12月23日，該女子入住甘肅臨夏某酒店，警覺性頗高的她在睡前將塑膠水壺及裝有茶葉的玻璃瓶掛在門把上，充當警報信號。凌晨1時50分左右，睡夢中的她聽到「砰」一聲巨響，起初「還以為是地震又來了」，於是馬上清醒過來並衝下床，結果就看到門柄上的茶葉罐摔碎在地上。

女子瞬間意識到房門剛被人打開過，於是怒喊「是誰？」，結果聽到門外有酒店男員工表示「不好意思我們走錯了，沒事的啊沒事，明天說」。從影片可見，塑膠水壺仍然反轉插在門把與門中間空位，而玄關地上就散落了大堆茶葉及玻璃碎片。女子稱當時非常驚慌，等到情緒緩和後決定報警。

酒店員工解釋，住在女子隔壁房間的客人凌晨喝醉後回到酒店，櫃台1名男職員幫忙攙扶客人回房時，意外弄錯了房號，用感應門卡打開了女子房門。店長表示，男職員剛打開門見到裏面有人已經即時關上房門，並向女住客道歉解釋，而女子睡到6點多才起身報案，派出所人過來調查時，老闆及員工也再次向女子道歉，並退賠房費，重申「我們這樣態度很誠懇的」。

事件引起網友關注，不少人對於酒店解釋表示難以接受，「哪那麽多開錯房門，房間號是擺設嗎？男職員也喝醉了，剛好就送到女孩房間？」、「不理解，為什麽總是發生這樣的問題！酒店總是可以輕描淡寫把這樣的事情說出來。放誰身上都會感覺到可怕吧」、「客人在酒店住房還要想方法防止自己出事就離譜」。

另外有網友對女生將物件放在門柄上的「簡易警報」表示欣賞，強調女生出門在外單獨投宿時要注意安全，「好有安全意識，學到了」、「厲害！我想知道有多少女生住酒店也這麽做的」、「所以說，出門住酒店防盜鏈一定要記得扣啊」。

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文章授權轉載自《香港01》

酒店 住宿

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