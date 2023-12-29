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一家八口住酒店229天日花4000元 稱「幸福得想住一輩子」

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一家八口將酒店視為「自己家」，已連續住229天。圖片來源／微博
大陸一家八口將酒店視為「自己家」，已連續住229天。圖片來源／微博

偶爾出遊住高檔酒店，感受精美的裝潢、使用齊全的設備，以及飯店服務，可以說是旅行的一大享受。不過，近期大陸有一家庭稱，全家一家八口已住在酒店229天，每天房費人民幣1000元（約台幣4335元），他們認為超值得，決定「一輩子住酒店」，引發熱議。

根據陸媒「中國網」報導，大陸河南一家庭，全家共8人把酒店當成自己的家，目前已連續居住229天。這家人選擇的房型為一間套房加上兩間標準間，每天都付台幣4335元的房費。這家人表示，住在酒店不須付停車費、暖氣費及水電費，全家人住得很幸福，讓他們「決定一輩子住酒店」。

不過，網友們對這家人的說法並不買單，「一年36萬（約台幣156萬元）多了這還便宜？」、「一個月3萬（約台幣13萬元），就算沒買過也租過房吧。一個月3萬能租到不比這酒店好得多的多？」、「假到離譜，一個月3萬大平層比這個香」、「有沒有可能酒店是他們自己家開的？」、「一年36萬，都夠在河南縣城買套房了，四年144萬（約台幣624萬元）都夠在河南省會鄭州買套房了」。

也有網友認為，房費一天人民幣1000元還包含打掃、酒店內的餐食，換算下來其實很划算，「我看過她的影片，酒店還包吃，吃的還挺好的，這樣一算36萬8個人吃住全包了其實還行」、「一套房兩標間，8個人，吃喝拉撒都有人伺候。你去外面租三個房子，再找三個全日制保姆後再來比較」、「一個月3萬，減家政服務4000（約台幣17334元），8人每天的早餐自助算一萬六（約台幣69339元），房費也就一萬（約台幣43337元），確實不貴」。

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