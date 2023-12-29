窮家女瘋狂抖內撒幣505萬！花光弟弟藥費並抵押房子 稱受騙揭真相令人吃驚

欣賞直播主作出抖內也要適可而止。大陸有名女子全家也患病，要靠低收入輔助金來過活，卻因沉迷抖音直播主，不自量力瘋狂抖內，連弟弟的洗腎醫療費55萬人民幣（約237萬台幣）全奉上，甚至把全家人的居所抵押給銀行套現62萬人民幣（約267萬台幣），也 一併清光，共在直播主身上花了117萬人民幣（約505萬台幣），讓家人極為擔心，但女子屢勸不聽，更說是遭直播主哄騙，正當家人以為陷入絕景之際，想不到直播主竟主動還錢，並說出令人吃驚或害怕的暗黑內情。

綜合陸媒報導，李姓女子來自不幸的家庭，全家人都體弱多病。李女自身罹患甲狀腺結節，父親有高血壓、心臟病及糖尿病，哥哥也遺傳了心臟病，弟弟患有尿毒癥鬚洗腎，母親則是在多年前去世，全家只能靠低收入輔助金過活。

可是自從李女迷上叫「二妹」的女網紅直播主後，每天不分日夜追星，更隱瞞家人偷偷拿取弟弟的洗腎救命錢，有一天兄長帶弟弟去洗腎，卻發現醫療費已被花清光才驚覺出事。李兄所以去報警，李女孩才承認偷錢，從帳單看到款項全流入1名叫「二妹」的女網紅帳戶。

「二妹」公開對話截圖揭露真相，指遭李女騷擾，曾勸她停止抖內。（網上圖片）

讓李兄差點心臟病發的是，妹妹居然還把全家的居所拿去銀行抵押套現62萬人民幣（約267萬台幣），李女已將這筆抵押金花光。家人獲悉李女的瘋狂行為無不擔心一家將陷入絕境，可是李女仍然屢勸不聽。

面對家人的質問，李女孩起初解釋自己被直播主哄騙、想尋找存在感才不斷抖內對方。但「二妹」不甘被指騙財，向大眾公開相相，並附上她與李女的微信對話截圖。「二妹」說出大反轉真相，指稱自己被李女瘋狂騷擾，更一直要求對方停止抖內，無奈李女不聽勸止。

「二妹」其後通過新聞才知道李家狀況，已把「平臺抽成后」的所有賞賜金退還給李家，同時封鎖李女的微信帳號。至於直播平臺則以李女屬成年人為理由，拒絕退還賞賜錢或抽成費。

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文章授權轉載自《香港01》