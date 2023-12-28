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陸男領鈔20天驚見「流水號長一樣」 監視器畫面曝光網笑：自己家找原因

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名男子領錢多天後發現是假鈔，看完監視器畫面後自認倒楣不追究。圖／翻攝自紅星新聞微博
大陸一名男子領錢多天後發現是假鈔，看完監視器畫面後自認倒楣不追究。圖／翻攝自紅星新聞微博

現代人領取存款容易，可以至便利超商、銀行、郵局或是各處ATM領錢。不過中國大陸一名男子透露，自己領出1500元人民幣（約6,516元新台幣），近日卻發現鈔票上的流水號一模一樣，他聲稱這些鈔票都放在家中沒有動過，要求銀行單位出面回應。

據大陸《紅星新聞》報導，四川樂山一名費姓男子表示，自己11月30日從銀行ATM領取1500元人民幣，當時分兩筆提領，均為100元人民幣面值的鈔票。不過20多天後他拿出錢買東西、準備赴宴禮金時，卻發現其中6張鈔票是「點鈔練功券（大陸銀行人員練習點鈔的專用紙）」，流水號都是相同數字。

費男告訴記者，他從這筆錢拿出4張鈔票給妹妹，自己拿了3張鈔票上街買東西，剩下的錢準備用在「趕禮（大陸用語，意指親友家有婚喪喜慶時前往送禮道賀）」，買東西付款時，被別人提醒才知道手中竟是點鈔練功券。他回家檢查，發現自己手上有2張點鈔練功券，妹妹有4張，家裡剩餘8張鈔票均為真錢。費男自稱拿到錢就一直放在衣櫃的衣服、包裡，沒有動過，慶幸還好及時發現，「要不然直接拿給人家趕禮才笑人！」

費男要求銀行出面回應，警方25日獲報調閱銀行監視器，確認費男當時在ATM取出的是真鈔，研判可能在保管的過程當中被掉包。但是費男無法相信，隔日與當地員警、媒體查看監視器，畫面中每張鈔票都有真鈔圖案，而非自己現在持有點鈔練功券的「北京天壇」圖案，他最後表示接受，雖然想不通在哪個環節出差錯，但也不打算繼續追究。

對此，許多網友感到不以為然，質疑費男「自導自演」、「自己家裡找原因吧」、「20多天了，再找銀行，這不扯嗎？」、「提款機上取錢會自動記錄上傳錢上的冠字碼，調取出來，是非曲直立馬揭曉」，但也有苦主回應「我之前就有過一次，裡面有一張假鈔，但是時間久銀行也不承認，所以現在我取錢都會在ATM機那裡一張張看一遍，沒問題再走」。

人民幣 假鈔

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