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江蘇公司用「積分」兌換薪資 3年後可領雙倍薪網譏：倒閉怎辦？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名中國大陸南京網友發文表示，她面試了一間科技公司，該公司竟然以「積分」代替薪水。（路透）
一名中國大陸南京網友發文表示，她面試了一間科技公司，該公司竟然以「積分」代替薪水。（路透）

科技業給人的一般印象是高薪，不過日前有位女子應徵中國大陸某間高科技公司，但她事後發現，薪水竟然是以「積分」來算，得累積3000積分才可以兌換1個月的薪水，她疑惑「我是不是遇到奇葩公司了？」文章曝光後，引來網友熱議。

綜合陸媒報導，南京一名趙小姐日前發文表示，她應徵了江蘇一間高科技公司，但在面試過程中，她發現對方交代薪資的時候有異，該公司用「發積分來代替薪水，滿3000積分可以換1個月薪資」，當月如果不兌換積分的話，之後可以累積倍數兌換，最高可以在第36個月用2.5倍來換，但這樣等於連續好幾個月不領薪水。

這讓趙小姐直呼「奇葩公司，這老闆讓員工用愛發電來上班？」而當地媒體也採訪了該公司，相關負責人回應「我們是新創公司，前期發積分，等之後融資到位就會發薪水」，但重慶捷恆律師事務所李力律師表示「這違反了勞動法規定」，蘇州市吳江區勞動保障監察大隊也表示，如果該公司最後沒有以人民幣形式發放薪水，勞動者就可以舉報。

文章曝光後，引來許多網友熱議，有人直言「人靠積分就可以吃飯？」、「我能不能先用點數買產品，等有錢了公司再拿積分跟我收錢」、「這樣不怕公司在第35個月倒閉嗎？」、「我覺得雖然算是有創意，但很大概率會拖欠薪資」、「是在現實中玩遊戲嗎？」、「這根本是騙子公司」、「中國又有新花樣來割韭菜了，雖然挺有創意，但就是違法」。

薪水 薪資

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