快訊

司機載7菲籍客合歡山旅遊 廂型車竟失控翻落30米邊坡…3人仍受困

獨／超兇猛！壯男罹流感發病3天即呼吸衰竭 醫籲注意4危險徵兆

賴清德老家成熱門打卡點...鄰居受夠打擾發公開信 新北地政局發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熱血助人！退伍大學生為幫陌生人撿手機 裸上身兩度跳入-7度結冰湖裡

香港01 ／ 撰文／夏洛特
河南1名姓王的退伍大學生為了幫陌生人撿手機，兩度跳入冰湖中，最終亦成功替失主尋回手機。（圖／截自網上影片）
河南1名姓王的退伍大學生為了幫陌生人撿手機，兩度跳入冰湖中，最終亦成功替失主尋回手機。（圖／截自網上影片）

再冷的天也擋不住助人的熱心！近日大陸全國多處都發出寒冷天氣警告，河南溫度亦已降到零度以下，有當地學生經過人工湖時不慎將手機跌入湖中。這時1名退伍大學生途經得知，二話不說脫去上衣，兩度潛入表面結冰的湖中撈手機。當時氣溫是零下7度，湖水冰冷刺骨，卻無阻男生助人的心，最終亦成功替失主尋回手機。

綜合陸媒報導，事發於12月20日傍晚，河南鄭州1名姓王的00後退伍大學生為了幫陌生人撿手機，兩度跳入冰湖中。當時溫度已是零下7度，人工湖表面已經結了層厚冰，王同學放學途經該處，發現有不認識的同學意外把手機掉進湖中，於是留下來幫忙。

王同學見對方不會游泳又沒辦法取回手機，「看他都快急哭」，於是建議對方用掃把試試水深，他再下水幫其取回。從影片可見，此時近岸處的湖面已被敲去部份冰塊，倒插着一把木掃把，而王同學脫去上衣，蹲在結冰的湖面旁觀察。他先用腳試水溫，下水後再將冰冷的湖水澆到雙手手臂及上身，稍作適應便深吸一口氣潛到湖中。不一會，他撈出1部白色手機遞給岸上等候的人，然後馬上在岸上的人幫助下，立即上水披上外套。

豈料，丟手機的人卻說那不是他的手機，王同學只好忍耐嚴寒脫去外套再次下水。摸索了一回後，王同學終於撈出1部黑色手機，正是失主的手機。王同學認為這不過是舉手之勞，不值一提，於是幫完人後就直接離開，但他的熱心舉動已被圍觀者拍攝下來。

據了解，王同學是退伍大學生，為人富有責任心。他就讀的學校亦已得知其助人之舉，校方指王同學的行為充分體現學校教育理念，故將表彰及獎勵他。校方又表示日後會加強學生們道德教育及責任意識，培育更多有擔當、有責任感的人。

事件引起網友熱議，不少人大讚王同學的善舉體現了青春年少、熱血助人的價值及意義，「真的很有勇氣的一個人」、「王同學值得讚揚」。不過，也有部份網民認為王同學雖值得表揚，但助人亦要量力而為，不要隨意仿傚，「說實話，雖然王同學的舉動很感動，但是沒必要」、「手機沒了再買就行，人沒了真就沒了」。

延伸閱讀：

乘客跌手機落坑渠 計程車司機「趴下」幫撿回 拒收小費這樣說獲激讚

值得表揚！沙田小學生見同學倒瀉水 即抹乾地上水跡：很有教養

文章授權轉載自《香港01》

大學生 失主 鄭州 冰塊 影片

延伸閱讀

學霸做什麼都強？東大生換臉兼職做牛郎 短短1年搖身成紅牌

揪尪偷吃「小騷貨」曖昧證據！她見對方身分崩潰 網驚：是不是出櫃都出軌了

安全到沒危機意識？她在台灣做1事被外國男友責備 網：在國外100%被偷

這樣老師也給對？她見小二兒「奇葩造句」直呼心累 網掀兩派論戰

相關新聞

熱血助人！退伍大學生為幫陌生人撿手機 裸上身兩度跳入-7度結冰湖裡

再冷的天也擋不住助人的熱心！近日大陸全國多處都發出寒冷天氣警告，河南溫度亦已降到零度以下，有當地學生經過人工湖時不慎將手機跌入湖中…

煙台積雪破紀錄 動物園只剩長頸鹿露個頭？園方：應該沒人當真吧

山東威海、煙台等地近日頻繁遭遇強降雪，周五晚（22日）威海文登積雪深度達74厘米，更是打破山東全省最大積雪深度紀錄；煙台牟平站的39厘米，亦打破了當地最大積雪深度紀錄。

是個狠人！女子不慎被老鼠咬傷竟反咬老鼠一口 醫生：從未見過

12月21日，江蘇無錫網民發布影片稱有一女子不慎被老鼠咬到手，後反咬了老鼠的頭，在老鼠頭上留下兩個牙印，引發大陸網民熱議。

賣肌肉還是賣火鍋？半裸健身猛男上菜 挨批低級趣味

江蘇南京秦淮區的一家火鍋店，近日因提供「另類」服務在網上走紅，網傳視頻顯示，店內五名肌肉男戴著統一的白色口罩，上身「半裸...

只是吃1顆草莓！36周孕婦狂嘔「1000ml鮮血」 險釀一屍兩命

中國大陸杭州一名懷孕36周的孕婦，日前吃了一顆草莓後，身體竟出現劇烈的不良反應，當下她立刻衝進廁所吐出一灘鮮血，但她直覺不對勁便直奔醫院，怎料就醫過程中又吐了將近1000ml的鮮血，造成失血過多，險釀成一屍兩命悲劇...

大陸夫妻到香港血拼戰利品 深圳過關被截查「影帝上身」仍慘補大額稅款

大陸旅客在港「血拼」後返回大陸，如果「戰利品」金額太大，而且並非自用，就要補交稅款。1名大陸人妻在小紅書大呻，早前和丈夫遊港購物和吃喝玩樂，買了不少「戰利品」回去，他們臨走前在酒店的專門扔掉收據，甚至拆走包裝，但經西九龍高鐵站過關時，仍被深圳海關截查。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。