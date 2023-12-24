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煙台積雪破紀錄 動物園只剩長頸鹿露個頭？園方：應該沒人當真吧

香港01／ 撰文／陳進安
網上傳出一幅照片，顯示在厚厚積雪中，一隻長頸鹿只露出了頭，發文者配文：「別問煙台雪多大，動物園裏就剩下它」。 圖擷自極目新聞
網上傳出一幅照片，顯示在厚厚積雪中，一隻長頸鹿只露出了頭，發文者配文：「別問煙台雪多大，動物園裏就剩下它」。 圖擷自極目新聞

山東威海、煙台等地近日頻繁遭遇強降雪，周五晚（22日）威海文登積雪深度達74厘米，更是打破山東全省最大積雪深度紀錄；煙台牟平站的39厘米，亦打破了當地最大積雪深度紀錄。

然而就在近日，網上傳出一幅照片，顯示在厚厚積雪中，一隻長頸鹿只露出了頭，發帖者配文：「別問煙台雪多大，動物園裏就剩下它」。雖然只是一場調侃，但是仍有不少網友信以為真，並對動物園其它動物的安危表示擔心。對此，煙台動物園亦公開回應，稱長頸鹿早就躲在暖氣房中，讓外界不用擔心。

涉事帖子於周四（21日）發布，引發數千名網友讚好和討論。有人表示一眼就知道圖片是P的，明顯是運用了誇張的手法；但也有不少網友覺得是真的，「非洲來的，也算是見過大世面了」，甚至認為圖中長頸鹿好可憐。

另外，更有網民轉發表示，這是在虐待動物，還特意通知動物保護團隊的帳號，而該團隊的帳號隨後轉發並通知「煙台發布」稱：「難道不知道預報嗎？其它動物遇險了沒？」

然而，事件證實是虛驚一場，該雪中長頸鹿照片，其實早在2018年就出現過，疑似為PS合成照片，並被網民借用來調侃雪太大。發帖的煙台網民就表示，煙台的積雪雖說沒有超過長頸鹿的高度，但已經半米多高了。

隨後，煙台動物園工作人員回應稱，動物園的長頸鹿目前都待在暖氣房內，目前還沒有人誤信上述帖文而來電詢問關於長頸鹿的情況，「應該沒有人會當真吧」。

報導指，雖然長頸鹿很高大，但其實非常怕冷，當室外溫度低於12℃時，就不能外放，只能進行室內展出。

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文章授權轉載自《香港01》

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