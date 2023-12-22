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大陸夫妻到香港血拼戰利品 深圳過關被截查「影帝上身」仍慘補大額稅款

香港01／ 田中貴
大陸女表示丈夫雖然「影帝上身」向深圳海關解釋，但奈何2人買得太多，最終要繳付6,460人民幣（約20,274台幣）。（小紅書圖片）
大陸女表示丈夫雖然「影帝上身」向深圳海關解釋，但奈何2人買得太多，最終要繳付6,460人民幣（約20,274台幣）。（小紅書圖片）

大陸旅客在港「血拼」後返回大陸，如果「戰利品」金額太大，而且並非自用，就要補交稅款。1名大陸人妻在小紅書大呻，早前和丈夫遊港購物和吃喝玩樂，買了不少「戰利品」回去，他們臨走前在酒店的專門扔掉收據，甚至拆走包裝，但經西九龍高鐵站過關時，仍被深圳海關截查。人妻形容丈夫已經「影帝上身」解釋，但奈何買得太多，最終要繳付6,460人民幣（約20,274台幣）稅款。網友苦笑留言「帶個自用相機鏡頭去深圳找朋友幫我拍照，福田口岸税我4,400…點解釋都唔信」，亦有人稱香港有專門服務，協助大陸人送貨上門，建議大家可以使用。

樓主在小紅書表示，日前和丈夫來港「購物逛吃…心情那叫一個好呀」，2人返回大陸前，已經扔走大批「戰利品」的收據，甚至連包裝都拆走，佯裝並非在港購物。

之後2人前往西九龍高鐵站過關，過完安檢後即被深圳海關截查，「老公影帝上身」，但戰利品實在買得太多，結果都是要向深圳海關補稅，總共6,460人民幣（約20,274台幣）。

其他網友紛紛苦笑留言「正常，我帶個自用相機鏡頭去深圳找朋友幫我拍照，福田口岸税我4,400，倒霉的一天，給他們送了錢…點解釋都唔信哦，死咬你唔係自用，要繳稅」、「以前帶一堆相機鏡頭拍照，問都不問」，亦有人建議「你們以後這種票據、盒子、保固卡，直接送到佐敦地鐵站出口附近，有人特別代送這塊上大陸寄出的」。

根據大陸法例，進境居民旅客攜帶在境外取得的個人自用進境物品，總值在5,000人民幣以內的；非居民旅客攜帶擬留在中國境內的個人自用進境物品，總值在2,000人民幣以內的，海關予以免稅放行。

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文章授權轉載自《香港01》

深圳 海關 人民幣 丈夫

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