好心無好報！糊塗女不知掉錢 提醒賊人小心駕駛 慘遭把錢私吞

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香港01／ 田中貴
1名女子嚴寒下在行人路不小心掉下100人民幣紙幣（約436台幣），但她不知道。（微博影片截圖）
1名女子嚴寒下在行人路不小心掉下100人民幣紙幣（約436台幣），但她不知道。（微博影片截圖）

世途險惡，好心未必有好報！大陸1名女子嚴寒下在行人路不小心掉下100人民幣紙幣（約436台幣），但自己不知道，當時有1名女鐵騎士載住小朋友駛至，一腳踩住紙幣，大懵女見狀立即好心提醒對方行人路沒有斜路，如果想駛回行車路時需要小心，女鐵騎士回應數句，趁對方轉身進入建築物後，才彎腰把錢私吞。網友紛紛慨嘆「她孩子在現場觀看」、「太丟人了」、「佔小便宜根深蒂固」。

涉事影片長約35秒，在微博上瘋傳，加插背景音樂，不知道兩人對話內容，上載者用文字指女子掏鎖匙時掉了100人民幣紙幣（約436台幣），女鐵騎士見狀立刻用腳擋住，女子好心告訴她，「這裏不能下去，沒有階梯（意指斜路），小心摔着」。

片中可見，事發本月13日上午11時許，但不知確實位置，現場是行人路，周圍有小許積雪，旁邊則是行車路，中間有1個小小梯級，但沒有斜路讓電單車安穩駛去行車路，穿上厚褸的大懵女由行車路走上行人路，其間明顯掉了紙幣，穿着連帽厚褸的女鐵騎士載住小朋友駛至，故意轉彎繞過對方，停在紙幣位置，繼而用腳踩住。

大懵女以為對方想駛至行車路，回頭好心提醒，女鐵騎士除帽扮作若無其事，簡單回應數句，趁大懵女轉身進入建築物後，始彎腰把錢私吞紙幣，事後一度東張西望，未有即時離開。

不少網友紛紛慨嘆「她孩子在現場觀看」、「她女兒要是知道應該不認有這個媽吧」、「太丟人了」、「佔小便宜根深蒂固」、「人心比天寒」。

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文章授權轉載自《香港01》

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