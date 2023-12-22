男友偷吃自己女學生！港女發現背包藏避孕套 見關鍵證據即分手

出軌還要偷食自己學生？有港女生氣爆發文，指男友一直有做私補，大半年前突然說想接教1名女學生，她當時覺得無問題認為可賺多點錢，但上月起男友愈來愈怪，該女學生現已中六由每周1堂加到3堂，巧合下她發現男友帶去私補的背囊有未開封避孕套。港女趁男友睡着時，查看他與女學生對話，「真看 X 得想吐，我男朋友說點東西勁 X 淫穢」，而且每次都先問對方家人是否在家，她一氣下叫醒男友提出分手，即晚執行李搬走。由於女學生已中六，網民認為其男友未必「衰十一」，但認為事主應通知女學生家長及男友正職公司。

原PO在Dcard討論區匿名生氣爆發文，稱「男朋友做私補做到上床（已成Ex）」、「出軌已經很X僕X，還要物件是個學生妹，整件事變得更加噁心」。她透露男友本身有正職，做私補屬「秘撈」，有不少學生，一直以來都是以男學生為主，大半年前他接教了當時中五的女學生，「那時他也有問我接不接得女學生，我當然行，又不是什麼特別的事，這個世界不是男就女」，覺得教多個學生賺多點錢當然好。

直至上月原PO覺得愈來愈奇怪，該女學生由每周1堂加到每周3堂，「我當時想人家已經高三補多一點都正常」，但「上上個星期」原PO放假在家，剛好見到男友背囊弄髒想幫他清洗，便拿出所有東西，竟發現裏面有未開封避孕套。她好奇為何背囊要放避孕套，而男友平日上班不會帶背囊，只有當天收工要私補才會帶。

原PO想起男友女學生，疑心驅使下，她趁男友睡覺後查看其手機，打開他和女學生對話，「真看 X 得想吐，我男朋友說點東西勁 X 淫穢」，他還每次上堂前都會先問女學生家人是否在家中，明顯意有所指。當晚她氣得叫醒男友提出分手，「馬上過了剩底的租給他，執行李回家住，我完全不能接受的私補阿Sir吃了個女學生」。

網民批評其前男友缺德，「其實他們是不是看太多 AV」，認為正因為他這種害群之馬，令家長對男補習教師失去信心，「就是這些X街，搞到這些家長都要求女兒要女導師」、「該的學生家長不選男tutor，部份男人真有獸性連妹妹都覺得白滑想搞」。

然而，考慮到該女學生已經中六，網民認為年齡上其前男友未必違法，「係不道德會炒啫」。許多人建議原PO通知女學生家長，「我係你嘅會搵埋對方家長嘅電話報串畀佢聽，你男朋友應該有埋對方家長嘅電話」、「支持你爆畀啲家長／私補中介聽，等佢哋小心啲自己個女俾呢啲人渣沾污」、「爆埋畀佢正職公司知啦，大部份正職都唔畀秘撈」。

部份男網民指，做私補時不可能對女學生完全無興趣，「問心點會無，會唔會控制自己係另一件事」，又指許多人會借工作之便認識女學生，「大把學校老師、補習老師、社工，甚至啲NGO（員工）會帶學生去戶外展翅之類嘅活動，都會藉機食學生妹，只不過張唔張揚同有冇爆煲嘅問題，如果要問都可能有好多女仔有同過呢類人拍拖。 因為妹妹仔易呃，而個職業又會令人主觀上覺得可靠」。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，任何男子與1名年齡在16歲以下女童非法性交，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁5年。

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文章授權轉載自《香港01》