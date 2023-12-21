上層還有很多空位…她行李箱硬卡巴士樓梯 乘客怒罵：有沒有公德心

在巴士下層站立時應行入車廂，以便後方乘客上車。最近1名網友在社交平台發文，表示日前晚上11時許，乘搭巴士時只能逼著站在前門門口，惟當時上層還有大量空位，卻被下層1名女乘客的行李箱擋著樓梯口，樓主先作提醒惟對方無動於中，他終於忍不住大罵對方，事後在文中大嘆「真多虧妳這種堵著不讓後面的人上車，沒有公德心」。

樓主在facebook社團「錦上路之友」發文，稱事發於週五（15日）晚上11時許，1輛由錦上路開往大埔的64K號巴士。他稱當時上車後，由於許多乘客站在下層，他只能擠在巴士前門位置，惟他一看上層空位提示燈，顯示還有27個空位，他就告訴「塞住門口的人」上層有空位。

（示意圖／Ingimage）

不過，1名女乘客聽後卻表示自己不上上層，而與她同行的女子則拉著1個體積龐大的行李箱，更擋著樓梯口，導致別人無法通往上層，樓主當下忍無可忍直接大罵對方，而事後則在文中批評，「真多虧妳這種堵著不讓後面的人上車，沒有公德心」，又形容當時已是深夜，相關女乘客不應以一己之便，導致其他乘客無法上車，「幸好都上得了車，不然下台又不知道等多久，真的很多自私的人，只要她自己回到家就行」。

樓主又指，該巴士駛經的路段有不少彎位，「每個人都塞在樓下其實都不安全，明明樓上有位子都不給人方便」，故他認為有必要即時反映。

不少網友留言稱讚樓主敢言，直斥相關乘客「該罵」，「你不開口罵她不行，她不上叫他下車讓其他人上去」 、 「不上就下來被人上了」。

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文章授權轉載自《香港01》