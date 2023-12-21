35天「自律挑戰」獎金175萬 男交3.9萬元報名費首日即淘汰：因為揉眼睛

據陸媒《瀟湘晨報》報導，中國大陸某公司舉辦「自律挑戰」，挑戰者須繳交人民幣9千元（約新台3.9萬元）的報名費，並在35天內堅持不玩手機及作息規律，即可獲得人民幣40萬（約新台幣175萬元）的獎金。不過，一名男子在挑戰第一天因「揉眼睛」而被主辦方判定挑戰失敗，隨後要求對方退費卻遭拒。

報導指出，來自長沙的陳先生近日在網路上，看見某公司推出「自律挑戰」的宣傳影片。公司稱，挑戰者須進入公司安排的酒店房間，在全程監控下，挑戰35天內不玩手機、作息規律及不可遮擋面部超過3秒等規定，即可獲得人民幣40萬高額獎金。

高額的獎金讓陳先生非常動心，信心滿滿的立刻找到主辦方並簽訂合約，支付人民幣9千元報名費。而挑戰合約上明確表示，該活動目的「戰勝慵懶，戰勝散漫，成就全新自我」，規定參與者不可抽菸與喝酒、不可使用任何電子產品、可攜帶除電子產品以外的物品（如魔術方塊、十字繡等）。此外，挑戰者要在晚上10點後熄燈睡覺，早上6點前醒來開燈，且不可遮擋臉部或背對鏡頭「3秒」，否則將以違規淘汰，而報名費將不予退還。

然而，陳先生在挑戰的第一天，卻因擔心第二天無法在早上6點前起床，選擇開燈睡覺，但刺眼的燈光使陳先生忍不住「揉眼睛」超過3秒，遭判定挑戰失敗。他不滿直呼「這規定不符合人的正常生理反應」，要求主辦方退還報名費遭拒。對此，主辦方解釋，公司是按照雙方約定的合約辦事，挑戰者在參與前要仔細了解規則，考慮好後再參加。

雖然合約規定「不可使用任何電子產品」，但挑戰者仍可在每天早上10點至11點使用手機「3分鐘」，每周和家人限時通話，另外手機可被用來設置鬧鐘，但每天鬧鐘只能關一次。若參與者成功堅持6天，報名費可全額退還；9天獎勵人民幣4萬（約新台幣17萬元）；22天獎勵人民幣18萬（約新台幣79萬元）；35天獎勵人民幣18萬（約新台幣79萬元），獎金總額高達人民幣40萬（約新台幣175萬元）。

新聞一出，立刻引起網友議論，「一個願打一個願挨」、「這都信，天真的人真多」、「這不就是賭博嗎？」、「幸好第一天就揉了，這要是在第34天揉眼睛…」、「一個月不到，公司就可以賺到人民幣20萬（約新台幣87.5萬）」、「你看中他們的人民幣40萬，他看中你的報名費」。