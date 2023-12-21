愛情陷阱！男網戀被騙17萬 揭女友真身崩潰：大16歲還是3寶媽

以為在網上覓得有緣人，沒想到竟是「愛情陷阱」！大陸1名男子與網戀女友一起2年多，雖然未曾線下見面，但「年輕貌美的」女友不時傳來自拍照，已經把他迷得神魂顛倒。約會期間他更不時轉帳給女友，直至友人提醒異常，男子才驚覺從未見過女友，懷疑受騙。報警一查，原來所謂「女友」只是一個在網上盜用美女照片進行「網戀騙局」的詐騙犯，男子慘被騙走4萬多元（人民幣，下同，逾4.3萬港元，約17萬台幣），而令他吃驚的是，女騙子不但比他大16歲，還生育了3個孩子。

根據陸媒報導，廣東省茂名市陳姓男子於2020年2月在網上認識了「老鄉」黃姓女子，看到熟女傳送的「自拍照」，陳先生怦然心動，沒多久就與對方發展成網戀關係。為表愛意，陳先生不時轉帳188.88元（約828台幣）、520元（約2280台幣）、1314元（約5764台幣）等特定金額給熟女，總轉帳金額接近5萬元（約20萬台幣），而熟女則轉給陳先生5000多元（約21900台幣），然而，2年多的網戀時間內，陳先生始終不曾見過女友真容。

及至去年9月，陳先生提出帶黃女回家過中秋節，順便見見家長，不過，黃女以在外地陪母親求醫為由拒絕，並向陳先生借錢給母親看病。陳先生友人察覺異常，提醒陳先生指「談了2年多都沒見過面，還轉了那麼多錢，肯定不正常」，而陳先生也回想起每次黃女都有藉口拒絕視訊及線下見面，懷疑受騙，因此決定報警。

在報案過程中，陳先生回憶起黃女的「支付寶」頭像似乎與平日其他照片不同，看起來「成熟很多」。辦案警員以此為突破口進行系統比對，終於在今年1月鎖定嫌犯黃女，並以涉嫌詐騙罪將她移送電白區檢察院起訴。然而，被捕的黃女外貌與陳先生收到的「女友照片」完全不同，黃女實際年齡也給陳先生大16年，還育有3名孩子。

黃女認罪並供稱所用的「美女照片」是從網上偷來，最終被法院判處有期徒刑3年，及處罰1.5萬元（約1.7萬港元）。（示意圖／Ingimage）

黃女認罪並供述犯罪過程，原來她數年前在1間診所食堂工作，結識到任職診所護士的李小姐，李小姐年輕貌美，時常在朋友圈「曬圖」分享自拍照。黃女看到那些照片後萌生犯罪念頭，決定「偷相」冒充李小姐並通過網戀騙錢。她隱瞞年齡及婚育史，憑空捏造身份，訛稱家住高檔社區、在醫院工作等以提升「吸引力」，而陳先生就成了其詐騙對象，共計被騙走4萬多元。

至於照片被盜用的李小姐，直至警員詢問時，才知道自拍照被有心人利用作網戀詐騙，並表示那些照片都是數年前發佈到社交平臺。

日前，經廣東省茂名市電白區檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處黃女有期徒刑3年，並處罰金1.5萬元（約6.5萬台幣 ） 。

延伸閱讀：

七旬婆婆陷網戀！押屋獻公積金慘失$117萬 從未見面悉真相哭自殺

網上情緣|女大生打機陷網戀 超暈船約見面 驚悉男網友真身呆了

文章授權轉載自《香港01》