網購裝潢材料竟寄來兩大箱「千萬元現鈔」 陸男嚇壞報警

網購成為現代人常用的購物方式，不過難免會在送貨過程發生錯誤，近期一名大陸安徽省民眾上網購買裝潢材料，不料，拆開寄來的兩大箱包裹，發現裡面都裝滿了「現金」，價值高達300萬人民幣（約新台幣1284萬元）。

根據陸媒《安徽公安在線》報導，安徽蕪湖的王先生上網購買裝潢材料，拆快遞時，發現兩個包裹皆裝滿現金，核對包裹訊息，才知道原來是快遞員送錯了，立刻報警。警方到場了解情況後，立刻清點兩箱包裹，現金共計300萬人民幣。

男子打開包裹後發現全部都是錢。圖片來源／擷自「微博」

警方接著打開外包裝，才發現這些鈔票並非「真錢」，實際上是「練功券」，意思就是用來訓練點鈔，當大陸的銀行人員練習點鈔時，會利用「練功券」代替真鈔。練功券的外觀與人民幣百元鈔相似，不過上面都印有能辨識的字樣，警方已連繫快遞員將包裹取回並重新配送，結束這起烏龍事件。

網友們表示可以理解當事人的心情，「別說他嚇一跳，我沒看完也嚇一跳，以為是什麼大案」、「我要收到我也害怕，這是要買我命？」、「嚇死了，幸好只是銀行用的練功券」。還有網友搞笑表示，「收件人：要是真鈔就不麻煩民警同志了」、「內心歷程：我要不要私吞？可是我不敢啊！」