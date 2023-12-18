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男子「裸聊」慘遭詐騙22萬！急向妻求助 警及時阻止防上當

香港01／ 許祺安
大陸有男子「裸聊」遭敲詐人民幣5萬元（約新台幣22萬元），走投無路下，選擇緊急向妻子坦白。示意圖／ingimage
大陸有男子「裸聊」遭敲詐人民幣5萬元（約新台幣22萬元），走投無路下，選擇緊急向妻子坦白。示意圖／ingimage

據中國大陸北京警方消息，近日，有男子因「裸聊」被詐騙人民幣5萬元（約新台幣22萬元），走投無路向妻子坦白，妻子幫忙報警。警方及時指導，阻止詐騙。

據報導，近日，到大陸北京出差的劉女士在大興國際機場突然得知，老公陳先生因「裸聊」被詐騙人民幣5萬元（約新台幣22萬元），且對方還在咄咄相逼。情急之下，劉女士立即報警。

警方獲報後，北京公交警方電話聯絡到陳先生，並請他凍結銀行卡，停止與女騙子聊天，建議陳先生向96110（大陸反電信網路詐騙專用號碼）反詐中心求助，及時阻止了再次被勒索人民幣5萬元。

警方表示，網路技術不斷發展，詐騙手段層出不窮，如遇類似情況，不要抱有僥倖心理，應及時報警，亦要及時接聽反詐騙勸阻電話。

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文章授權轉載自《香港01》

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