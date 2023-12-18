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37歲男肚痛求診以為小事 醫生多問1句成功救命 網激讚：神醫

香港01／ 撰文：布萊恩
肚痛腹瀉不能忽視！（示意圖）
肚痛腹瀉不能忽視！（示意圖）

肚痛腹瀉不能忽視！廣東1名37歲譚姓男子因為肚痛「拉肚子」一整天，於是到醫院求診想取藥治療腹瀉。本來以為是小事，譚男也沒有其他異樣，然而醫生感到不妥，多問譚男1句，結果發現譚男原來有極易猝死的嚴重疾病，成功救回譚男1命。

事件引來網友熱議，「拉肚子也這麼可怕」、「這位醫生大大的讚」、「有經驗的醫生就是幫你遠離死神的！」、「神醫！」。

綜合大陸媒體報導，居於廣東東莞的譚男由於肚痛「拉肚子」一整天，於是在12月8日中午12時許趁工廠下班休息時間，到東莞市中西醫綜合醫院看急症，想讓醫生開治療腹瀉藥物。

當時譚男臉色正常，沒有其他異樣，但醫生檢查發現，譚男心律不整，感到不妥，於是問他會否進行詳細心電圖檢查，不料進行心電圖檢查時，剛說着「沒啥不舒服」的譚男突然心悸、胸悶，之後就失去意識、四肢抽搐。

醫生診斷，譚男患上「阿斯綜合症」，即「心源性腦缺血綜合症」，極易導致猝死。經醫護及時搶救，成功救回譚先生1命，醫生直言，幸好譚男發病時是在急診室裡，若在院外發病，存活希望非常渺茫。

事件引來網友熱議，「萬幸！」、「拉肚子也這麼可怕」、「這位醫生大大的讚」、「謝謝醫生，醫者仁心！」、「看來還是要聽醫生的話」、「有經驗的醫生就是幫你遠離死神的！」、「神醫！」。

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文章授權轉載自《香港01》

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