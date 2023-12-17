快訊

全台10大人氣宮廟出爐 南投竹山紫南宮意外落榜...民眾一查原因傻眼

好天氣僅1天！明回暖周二再變天 冷氣團挾水氣一周降雨趨勢曝

本身就是雇主…51歲冷氣師傅維修時不幸喪命 疑失足從3樓墜落

見大媽地鐵上橫躺滑手機…他出1奇招「送溫暖」 網驚：用魔法打敗魔法

香港01／ 撰文／田中貴
江西1名男生乘搭地鐵時，見到1名大媽橫躺在地鐵座位上玩手機，仿似置身家中大床般舒適，令其他乘客為之側目。圖／截自網上影片
江西1名男生乘搭地鐵時，見到1名大媽橫躺在地鐵座位上玩手機，仿似置身家中大床般舒適，令其他乘客為之側目。圖／截自網上影片

哲學家尼采曾經說過「與怪物戰鬥的人，要小心自己不要變成怪物」，今時今日面對困難時，也要用愛和智慧來戰鬥。江西1名男生乘搭地鐵時，見到1名大媽橫躺在地鐵座位上玩手機，仿似置身家中大床般舒適，令其他乘客為之側目。暖心男生沒有直斥其非，反而脫下外套，轉而走近蓋在大媽身上，而且禮貌詢問：「您這樣睡覺冷嗎？」這句話彷如起動魔法的語句，令奇蹟發生，大媽立即尷尬起身！影片引來網友激讚，「用魔法才能打敗魔法」、「小伙子有前途」、「太有才了」。

網上流傳的影片長約1分鐘，明顯是經過剪輯，但無損事實表達，可見1名大媽乘坐地鐵時橫躺在座位上滑手機，1個人就霸佔了數個位置，其他乘客見狀明顯不滿，其中1名男子更是怒視，但大媽懶理旁人目光。此時車廂內1名男生決定挺身而出，先擺好手機拍下經過，繼而脫下外套蓋在大媽身上，同時詢問：「阿姨，您這樣睡覺冷嗎？給您蓋上嗎？」大媽聞言連說「不用」，繼而尷尬起身。

黃姓男生事後再拍片回應事件和接受訪問，指出大媽橫躺的行為「不太好」、「影響到大家」，而他「不太喜歡和人爭論一些什麼，透過這種方式就可以友善地解決事情」，加上「車子很冷，給她（大媽）溫暖一下」，重申需要大家齊心合力，才能打造文明社會。

影片引來網友激讚，「用魔法才能打敗魔法」、「小伙子有前途」、「太有才了」、「幹得漂亮」、「無聲的反擊」，亦有人笑言「阿姨被全國人民認識了，現在出門估計都不敢搭地鐵了」、「阿姨想不到自己竟然上熱搜了，而且是以此方式」。

車廂內1名男生身而出，脫下外套蓋在大媽身上，同時詢問：「阿姨，您這樣睡覺冷嗎？給您蓋上嗎？」大媽聞言連說「不用」，繼而尷尬起身。圖／截自網上影片
車廂內1名男生身而出，脫下外套蓋在大媽身上，同時詢問：「阿姨，您這樣睡覺冷嗎？給您蓋上嗎？」大媽聞言連說「不用」，繼而尷尬起身。圖／截自網上影片

延伸閱讀：

男子激戰大媽影片瘋傳 大媽霸位搗亂 男子忍無可忍1招ko無聲出

大鬧機艙！飛機廁所暫停使用 大媽當眾脫褲想小便 男孩被迫看光

文章授權轉載自《香港01》

車廂

延伸閱讀

機車行估價費收3萬？業者稱「10%公定價」 被眾人打臉：擺明是坑人

男生1開車姿勢惹人厭？ 眾人點頭：這種人技術差都停超久

早就流行過！今年冬季嫩妹「1穿搭」突登陸網熱搜 網皺眉：像腫瘤堆在腳上

在大陸都可以…她見台灣店家「1規定」直呼討厭 陸網驚：沒聽過顧客是上帝？

相關新聞

好處多多？陸女力推「2優勢」盼能嫁到香港 網怒批：根本不是愛港男

香港女多男少，但仍有不少單身港男，亦有人選擇娶大陸女子為妻。有來自廣州的女子最近拍片表示自己正為1名姨姨的女兒安排相親，該女兒非常渴望可以嫁到香港…

見大媽地鐵上橫躺滑手機…他出1奇招「送溫暖」 網驚：用魔法打敗魔法

哲學家尼采曾經說過「與怪物戰鬥的人，要小心自己不要變成怪物」，今時今日面對困難時，也要用愛和智慧來戰鬥。江西1名男生乘搭地鐵時，見到1名大媽橫躺在地鐵座位上玩手機…

她見學生「指紋解鎖」鉛筆盒超訝異 網熱議：考試沒電怎麼辦？

國小時期，不少學生都會互相比較誰的文具最酷炫，其中「變形鉛筆盒」更是許多人的共同回憶之一。近日，有女老師在TikTok上分享，某位學生的鉛筆盒竟要靠「指紋」才能解鎖打開，影片一出，讓不少網友驚呼連連。

影／男子吃麵加太多調味料 竟遭老闆辱駡搧巴掌：給我滾

中國大陸江蘇省一名男子13日到一家餛飩麵店用餐，沒想到餐點只吃幾口就遭老闆「問話」。老闆不斷說著「每次加料都加太多」，過程中還出手拉扯男子的衣服，甚至一度搧了一巴掌。最後男子離開店內，老闆甚至跟出去追打辱罵。當地警方14日表示，已接獲報案，偵辦中。

陸小吃的逆襲？繼魔芋爽爭議 梅花糕滿天下

大陸知名零食「魔芋爽」在台灣熱銷已久，近日忽然成為新聞焦點，稱其鈉含量過高，對兒童健康造成負面影響。其實這個話題有點類似先前的「蘿蔔刀」爭議，真正關鍵在於師長的正確引導或控管，之所以被鎂光燈盯上，多少還是台灣社會潛在的「中國恐懼症」作祟。

背後原因極窩心...暖心爸想補購10年前牛涮鍋餐具 老闆黃傑龍相助

看似平平無奇的物品，對主人來說可能有非比尋常的意義！在港經營「牛涮鍋」的叙福樓主席及行政總裁黃傑龍在facebook專頁表示，日前收到1名暖心爸爸的私訊，對方竟想購買10年前出產的牛涮鍋匙羹。原來對方

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。