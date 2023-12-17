見大媽地鐵上橫躺滑手機…他出1奇招「送溫暖」 網驚：用魔法打敗魔法

哲學家尼采曾經說過「與怪物戰鬥的人，要小心自己不要變成怪物」，今時今日面對困難時，也要用愛和智慧來戰鬥。江西1名男生乘搭地鐵時，見到1名大媽橫躺在地鐵座位上玩手機，仿似置身家中大床般舒適，令其他乘客為之側目。暖心男生沒有直斥其非，反而脫下外套，轉而走近蓋在大媽身上，而且禮貌詢問：「您這樣睡覺冷嗎？」這句話彷如起動魔法的語句，令奇蹟發生，大媽立即尷尬起身！影片引來網友激讚，「用魔法才能打敗魔法」、「小伙子有前途」、「太有才了」。

網上流傳的影片長約1分鐘，明顯是經過剪輯，但無損事實表達，可見1名大媽乘坐地鐵時橫躺在座位上滑手機，1個人就霸佔了數個位置，其他乘客見狀明顯不滿，其中1名男子更是怒視，但大媽懶理旁人目光。此時車廂內1名男生決定挺身而出，先擺好手機拍下經過，繼而脫下外套蓋在大媽身上，同時詢問：「阿姨，您這樣睡覺冷嗎？給您蓋上嗎？」大媽聞言連說「不用」，繼而尷尬起身。

黃姓男生事後再拍片回應事件和接受訪問，指出大媽橫躺的行為「不太好」、「影響到大家」，而他「不太喜歡和人爭論一些什麼，透過這種方式就可以友善地解決事情」，加上「車子很冷，給她（大媽）溫暖一下」，重申需要大家齊心合力，才能打造文明社會。

影片引來網友激讚，「用魔法才能打敗魔法」、「小伙子有前途」、「太有才了」、「幹得漂亮」、「無聲的反擊」，亦有人笑言「阿姨被全國人民認識了，現在出門估計都不敢搭地鐵了」、「阿姨想不到自己竟然上熱搜了，而且是以此方式」。

車廂內1名男生身而出，脫下外套蓋在大媽身上，同時詢問：「阿姨，您這樣睡覺冷嗎？給您蓋上嗎？」大媽聞言連說「不用」，繼而尷尬起身。圖／截自網上影片

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文章授權轉載自《香港01》