影／男子吃麵加太多調味料 竟遭老闆辱駡搧巴掌：給我滾

中國大陸江蘇省一名男子13日到一家餛飩麵店用餐，沒想到餐點只吃幾口就遭老闆「問話」。老闆不斷說著「每次加料都加太多」，過程中還出手拉扯男子的衣服，甚至一度搧了一巴掌。最後男子離開店內，老闆甚至跟出去追打辱罵。當地警方14日表示，已接獲報案，偵辦中。

據陸媒《農民頻道》報導，大陸江蘇省常州市一男子13日在某餛飩店用餐，因多放了些桌邊的調味配料遭店家不停辱罵，餛飩麵還未吃完，便被要求結帳離開。店家對此還不解氣，又跑出去追打。

影片中可見，粉色上衣的男子安靜地坐著用餐，一旁的黑衣男子上前先拉對方衣服並指著說，「你上次也是這樣，加太多了，不給你加可以嗎，我們不賣了，給我滾啊，我是老闆我讓你滾，你給我滾！」過程中，該名老闆情緒激動不斷用力推著粉衣男子。

粉衣男遭老闆辱罵及搧巴掌。圖／擷自《農民頻道》

最後粉衣男子在老闆的要求下，付了餐費後便離開，全程並未還手。該段影片引起網友熱議，「因為別人放多了調味料就打人，格局太小了，什麼生意啊」、「第一次聽到加調味料被追打的，這樣的店開不長久」、「又不是故意浪費不吃，人家口味就這樣，不至於這樣吧，而且人家沒吃完就趕走了，食物也浪費了啊」。

常州官方人士表示，該名顧客和店主兩人原來就有糾紛，事發後警方已介入處理。目前，公安機關已依法對馬姓業主予以治安處罰。

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文章授權轉載自《香港01》