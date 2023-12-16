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背後原因極窩心...暖心爸想補購10年前牛涮鍋餐具 老闆黃傑龍相助

香港01／ 撰文：田中貴
黃傑龍日前收到1名暖心爸爸的私訊，對方希望補購牛涮鍋的餐具，背後原因極援心。（黃傑龍facebook圖片）
黃傑龍日前收到1名暖心爸爸的私訊，對方希望補購牛涮鍋的餐具，背後原因極援心。（黃傑龍facebook圖片）

看似平平無奇的物品，對主人來說可能有非比尋常的意義！在港經營「牛涮鍋」的叙福樓主席及行政總裁黃傑龍在facebook專頁表示，日前收到1名暖心爸爸的私訊，對方竟想購買10年前出產的牛涮鍋匙羹。原來對方一家是牛涮鍋的忠實擁護者，2015年時換到牛涮鍋和Melody合作推出的叉和匙羹，多年來女兒愛不惜手，一直小心使用，甚至「到英國也帶去」，卻不慎跌爛了匙羹，故他為了女兒而希望能補購。

黃傑龍跟同事了解後，終於找到該套陶瓷餐具，笑言「有得賣給你，送給你就得」，甚至手寫紙條多謝對方捧場，形容和顧客建立到多年關係，「感覺就更無價，多謝你長久的支持，同埋對我的珍惜」。網友紛紛大讚黃傑龍舉動，留言指「好有愛」、「好感動，成功人士必有成功原因，同理心好緊要」、「不如再推出給大家換」。

叙福樓主席及行政總裁黃傑龍近日在facebook上載私訊截圖，顯示1名人父想買回圖中的匙羹，同時交代原因，表示他們一家喜歡都吃火鍋，甚至暱稱「牛涮鍋」為「牛牛」，不時上門幫襯。他們於2015年有機會換到牛涮鍋和Melody合作推出的陶瓷餐具，女兒一直小心使用，即使到英國讀書，都帶到英國使用，可惜不小心跌爛了匙羹，想知道能否補購。

你女兒的童年回憶，我盡力請同事找找，看看有沒有辦法」，經同事努力後，竟然找到數套「歷史紀錄」，甚至詢問人父女兒姓名，黃傑龍親手寫字條感謝對方，「希望你繼續喜歡，好好使用，多謝」。

黃傑龍笑言「對不住，真的有得賣給你，送給你就得，唔知點解遇到呢啲事情，自己都會好開心」，直言做生意賺錢固然開心，但和顧客建立到多年關係，「感覺就更無價，多謝你長久的支持，同埋對我的珍惜」。

網友紛紛大讚黃傑龍舉動，留言指「好有愛」、「好感動，成功人士必有成功原因，同理心好緊要」、「不如再推出給大家換」、「真誠待人」、「黃生超好人，好感動」，新城電台主持「啤梨」葉文輝都讚好。

（黃傑龍facebook）

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文章授權轉載自《香港01》

英國 餐具

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