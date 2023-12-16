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爺爺把簡訊刪光「獨留1封」1.8萬人看完淚崩：一定很珍貴

聯合新聞網／ 綜合報導
近日在中國廣西柳州，有一位爺爺把自己手機裡的簡訊通通刪光，唯獨留了一封孫女傳的簡訊。 圖／canva
近日在中國廣西柳州，有一位爺爺把自己手機裡的簡訊通通刪光，唯獨留了一封孫女傳的簡訊。 圖／canva

簡單的一句話，有時候給人的感動超乎人想像。近日在中國廣西柳州，有一位爺爺把自己手機裡的簡訊通通刪光，唯獨留了一封孫女傳的簡訊，裡面只有簡單的5個字，卻讓1.8萬人看了淚崩，直呼「看完好想爺爺」。

15日在微博的麥穗視頻發了一段16秒的短影片，在中國廣州柳州有一名爺爺，近日把手機裡全部的簡訊都刪光，唯獨留下了一封孫女在2016年傳的簡訊，裡面寫著「爺爺我愛你」，還加了一顆愛心的表情符號。

孫女表示，近期偶然看到了爺爺的簡訊，才發現自己在2016年的簡訊爺爺還捨不得刪掉，保存了將近8年，她表示當時才剛小學，也忘了為什麼會傳這封簡訊給爺爺。

影片發出後有1.8萬人按讚，不少人感動留言，「我也想爺爺了」、「看了好催淚」、「對爺爺來說一定很珍貴」、「爺爺和孫女感情很深厚」、「記不得沒關係，當時說的時候是真心的就好」。

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