吃火鍋打邊爐做漏1件事！男子頭痛癲癇 求醫揭全身有700多條蟲入埋大腦
天氣轉冷，又是吃火鍋打邊爐季節，但也要注意食物安全以免出事！大陸杭州1名朱姓男子，吃火鍋食豬肉後持續頭痛，甚至出現癲癇，煎熬1個月後無法忍受而求醫。醫生檢查後，發現朱男體內竟有700多條絛蟲，部份更走上大腦，相當恐怖。而問診後發現，朱男是因吃火鍋時做漏1件事而「引蟲入體」。
英國《鏡報（The Mirror）》報導，大陸杭州1名朱姓男子早前吃火鍋後，出現頭痛及癲癇等症狀，持續1個月後感到困擾，決定到醫院求診。醫生檢查發現，朱男體內有700多條絛蟲，包括大腦、胸部及肺部位置，診斷是絛蟲病。
絛蟲通常是透過攝取未煮熟或受感染豬肉中的絛蟲卵感染，根據世界衞生組織，當絛蟲卵進入人體中樞神經系統時，會給患者帶來神經系統症狀，包括癲癇發作。
朱男憶述，1個月前曾吃火鍋，可能當時食了未煮熟豬肉。醫生指出，絛蟲感染已對患者器官「造成損害」，幸好可以用瀉藥和藥物治療。
醫生提醒，日常生活中很多肉類食物，例如烤羊肉、烤豬肉等，如果沒有煮熟就進食，絛蟲卵會在攝入時存活下來，在體內傳播引起不同疾病。
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文章授權轉載自《香港01》
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