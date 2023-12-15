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Tesla匯合位切線！旁車司機「踩油門」直撞 網友：一左一右有多少難

香港01／ 撰文：朱利安
社交平台流傳1段行車記錄器影片，顯示1段駛往葵湧及大嶼山路段的匯合處車流，發生1宗交通意外。（fb 影片截圖）
社交平台流傳1段行車記錄器影片，顯示1段駛往葵湧及大嶼山路段的匯合處車流，發生1宗交通意外。（fb 影片截圖）

作為道路使用者，切忌義氣用事，一旦發生交通意外，只會損人不利己。最近社交平台流傳1段行車記錄器影片，顯示1段駛往葵湧及大嶼山路段的匯合處車流，1輛紅色Tesla準備往左切線時，遭左方另1輛黑色私家車忽然「踩油門」加速直撞。影片引來不少網友熱議誰對誰錯，有人認為黑色私家車司機有意圖轉方向盤往右方，才導致意外，笑言「隨時收錢不成要賠錢賠分，很明顯是博收錢地款」，並慨嘆「香港總是堵車就是多虧這種XX司機！」

相關行車記錄器片長16秒，被上傳至facebook群組「馬路的事討論區」，顯示事發於週一（ 11日）下午約4時半，在一前往葵湧及大嶼山的路段，當時1輛紅色Tesla好於車流匯合處，準備往左方切線，惟左後方的黑色私家車未見減慢車速，反而「踩油門」加速，其後更輕微轉右方向盤，最終從旁撞上Tesla。

分享影片的原po在貼文表示 ， 「 踩油門，但切過去撞人，應該怎麼形容 ？」 ， 又引述行車記錄器的片主形容看到黑色私家車「明顯和有意圖轉向對方 」 ， 認為即使事件鬧上法庭，該車的司機很大機會敗訴。

不少網友認為錯在黑色私家車，更批評司機是「馬路炸彈」。（fb 影片截圖）
不少網友認為錯在黑色私家車，更批評司機是「馬路炸彈」。（fb 影片截圖）

不少網友也認為錯在黑色私家車，批評司機是「馬路炸彈」，留言指「紅車正常，黑車西到沒人有，絕對是頂級炸彈」、「從頭到尾紅色車都沒開始過線，現在是對方隊進他的線」、「的Audi最後那下這樣抽一抽過去真的很笨X，隨時收錢不成要賠錢賠分」、「不會覺得車禍好煩，很浪費時間又妨礙了別人的嗎？！落腳Brake （煞車）真的那麼難！就不要揸車！」、「紅車100%贏，黑車撞回他進右線」。

另外，也有網友表示片中所示的車流匯合點，拉鍊式左右交替行駛是慣常做法，慨嘆「匯合處自然一左一右有多少難？」、「兩個人......4隻腳都不會踩Brake的結果 」、「香港人開車一定要戰鬥格，馬路上所有人都是敵人 」 。

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文章授權轉載自《香港01》

行車記錄器 影片

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