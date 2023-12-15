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女職員年終晚會中12萬大獎 公司藉故解僱拒付全數獎金 法庭判決出爐

香港01／ 撰文：田中貴
女員工中了11萬人民幣（約48萬台幣）大獎，但公司拒絕找全數。（網上圖片）
女員工中了11萬人民幣（約48萬台幣）大獎，但公司拒絕找全數。（網上圖片）

臨近歲晚，不少公司都會舉行年終晚會（又稱年會、尾牙），甚至安排抽獎炒熱氣氛。深圳一名女職員就在公司年會上中了11萬人民幣（約48萬台幣）大獎，但公司事後只是付了大約2萬人民幣（約8.7萬台幣），甚至把她解僱，藉此避免支付其餘款項。雙方鬧上法庭，最終法庭判處公司應該支付餘下款項。

李姓女子2017年8月在一間通訊設備公司擔任接待員一職，2018年春節前夕，公司舉辦年會，公司所有員工和部份供應商也有份出席，到抽獎環節，女事主抽中11萬人民幣（約48萬台幣）現金大獎，公司高層當場向她頒發獎券，事後公司支付約2萬人民幣（約8.7萬台幣），隔了2個月後更把她解僱。

李女孩詢問公司何時歸還餘下獎金，但公司表示已經把她解僱，所以不會發還獎金。周姓負責人形容這是不成文規定，所有中獎者年前發2萬元，年後要上到12月31日以後才能獲得餘下獎金，換言之李女孩要工作滿一年才能獲得全部獎金，李女孩認為公司有意走數，所以才把她解僱，所以循法律途徑解決。

周姓負責人形容這是不成文規定，所有中獎者年前發2萬元（約8.7萬台幣），年後要上到12月31日以後才能獲得餘下獎金，李女要工作滿一年才能獲得全部獎金，但公司將她解僱。（網上影片截圖）
周姓負責人形容這是不成文規定，所有中獎者年前發2萬元（約8.7萬台幣），年後要上到12月31日以後才能獲得餘下獎金，李女要工作滿一年才能獲得全部獎金，但公司將她解僱。（網上影片截圖）

李女表示，公司設立抽獎環獎，獎金獎品性質屬於公司發給員工的年終福利，無論哪位員工抽中，公司都有義務全額支付，但公司辯稱，該筆獎金由公司贈與，屬於無償合同，公司有權取消贈送行為。

法院經審理后認為，雖然抽獎有運氣成份，但獎金都屬於企業提供給員工的福利，公司無權撤銷，裁定企業要向女事主支付餘下款項，公司事後不服提出上訴，但法院卻維持原判。

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文章授權轉載自《香港01》

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