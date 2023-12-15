快訊

陸宣布台灣構成「貿易壁壘」 國台辦：民進黨違反ECFA

「帝王條款」畫作事件 校方刪文後再發文祝賀 學生感言也曝光

相處自在！「5星座」天生自帶幽默感 射手樂觀輕鬆、雙子常讓人大笑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子激戰大媽影片瘋傳！連吻4下KO大媽 老婆在旁目擊反應惹熱議

香港01／ 撰文：布萊恩
大陸近日瘋傳1段影片，指重慶1名男子與大媽因事吵架，雙方僵持不下之際，男子突然出奇招連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（影片截圖）
大陸近日瘋傳1段影片，指重慶1名男子與大媽因事吵架，雙方僵持不下之際，男子突然出奇招連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（影片截圖）

「絕招一出，大媽KO！」大陸近日瘋傳1段影片，指重慶1名男子與大媽因事吵架，雙方僵持不下之際，男子突然出奇招連續親吻大媽4次，讓大媽無法招架。而男子親吻大媽時，妻子就站在旁邊，其反應也惹來網友熱議，「他老婆怎麼想的」、「求老婆心理陰影面積」；也有網友笑言，「也許暗戀許久了」、「這個好這個好......能動嘴就別動手嘛」。

綜合大陸媒體報導，事發於12月11日，地點在重慶銅梁。報導引述目擊者指，男子在上述地點已擺攤幾個月，但有大媽不滿男子生意好，每天拿鐵塊「佔位」卻不擺攤，也不准男子擺攤，男子最終忍無可忍與大媽爭執。

從影片看到，穿黑衣戴黑帽男子，正與穿粉紅色毛絨上衣大媽爭吵指罵，其間男子斥責大媽，「不是老人變壞，壞人變老了」、「我中國人！我哪裡的人？」、「銅梁人你就欺負外地人，銅梁不是你1個人的銅梁，銅梁是大家的！」。其間男子妻子在旁邊，一度加入戰團喝罵大媽。

男子親吻大媽時，妻子仍站在旁邊。（影片截圖）
男子親吻大媽時，妻子仍站在旁邊。（影片截圖）

2人爭吵期間，有大批路人圍觀拍攝，大媽指摘「照照照！照什麼照？」，而男子趁大媽分神，竟出動「絕招」一連吻向大媽4，包括額頭及面頰等，讓大媽無法招架，拍攝者則邊拍邊笑。據報男子親吻大媽時，妻子仍站在旁邊。

影片引起網友熱議，笑言「這個好這個好......能動嘴就別動手嘛」、「也許暗戀許久了」、「這個大媽為啥不讓他擺攤？看別人賺錢給自己虧錢還難受？」。也有大批網友關注男子妻子反應，「他老婆怎麼想的」、「求老婆心理陰影面積」、「畫面太刺激了吧......」。

亦有網友認為即使大媽無理，男子行為也有不妥，「這樣親大媽屬於性騷擾吧」、「我也不贊同當事人的做法，不髒嗎？」、「噁心」、「吵歸吵，要這麼親大媽完全可以反過來告他調戲」。

延伸閱讀：

大圍圍方MMA│熱褲女vs大媽打到跪地 男子狂言「報警啊」秒糗了

大快活經理大戰公屋奧客影片瘋傳！大媽吼「兇我啊？」後續更狂

文章授權轉載自《香港01》

老婆 性騷擾

延伸閱讀

慢節奏旅遊興起 長江遊輪業疫後漸復甦

全球第一樁5G費率判決出爐 OPPO須付諾基亞專利費

選前1個月登陸 國民黨：夏立言受台商邀請 僅民間交流

大選前30天！路透：國民黨副主席夏立言突訪中國

相關新聞

男子激戰大媽影片瘋傳！連吻4下KO大媽 老婆在旁目擊反應惹熱議

「絕招一出，大媽KO！」大陸近日瘋傳1段影片，指重慶1名男子與大媽因事吵架，雙方僵持不下之際，男子突然出奇招連續親吻大媽4次，讓大媽無法招架。而男子親吻大媽時，妻子就站在旁邊，其反應也惹來網友熱議，「他老婆怎麼想的」、「求老婆心理陰影面積」；也有網友笑言，「也許暗戀許久了」、「這個好這個好......能動嘴就別動手嘛」。

女職員年終晚會中12萬大獎 公司藉故解僱拒付全數獎金 法庭判決出爐

臨近歲晚，不少公司都會舉行年終晚會（又稱年會、尾牙），甚至安排抽獎炒熱氣氛。深圳一名女職員就在公司年會上中了11萬人民幣（約48萬台幣）大獎，但公司事後只是付了大約2萬人民幣（約8.7萬台幣），甚至把她解僱，藉此避免支付其餘款項。雙方鬧上法庭，最終法庭判處公司應該支付餘下款項。

心酸！三歲娃獨自在家泡奶 用監視器告訴媽媽：奶瓶洗乾淨了

許多雙薪家庭必須找家中長輩、保母幫忙照顧孩子，或送至托兒所。不過，中國大陸一對夫妻因工作繁忙，獨留三歲半的孩子在家，媽媽從監視器看到孩子自己沖泡牛奶，網友們心疼小小年紀的孩子如此懂事，更認為父母不該讓這麼小的孩子獨自在家。

終極馬路炸彈！女子闖紅燈還全程望錯方向 司機及時煞車竟被反嗆

亂過馬路害己害人！警方展開全港性大型行動票控行人亂過馬路，違者可被定額罰款港幣2,000元（約新台幣8015元），日前有司機就上傳行車記錄器記錄，指駕車駛過燈位時，有名女子全程望向左邊衝紅燈，他從右邊駛至千鈞一髮間及時響嘔煞車，女子才「知驚」嚇得跳後。司機不滿批評對方是「終極馬路炸彈」，大呻「他死了我也要上身」。網友笑言該女子其實有看車，可惜是「他有看，看錯邊而已」、「算是這樣啦，會縮回去」，有人留意到該女子後退後有頂嘴叫司機「開車了你」，他說當時後來有大條車龍，否則會下車理論。

每天與AI對聊4小時…清華教授用AI寫小說獲科幻獎

清華大學教授沈陽最近又「火」了，之前他才說有可能三年內實現「人貓對話」，近日他用AI寫的小說「機憶之地」，獲得第五屆江蘇...

迎親大戰！伴郎出招「賞妳2顆煙霧彈」逼出新娘狂嘔 網見地點秒懂

婚禮有不少習俗，像是伴郎會先與伴娘議定開門紅包的金額，再陪同新郎赴新娘家迎親。不過日前一場娶親活動卻意外在陸網引起關注，因為伴娘團堵門想拿更多紅包，而伴郎團為了逼新娘開門，便朝房內扔了2顆煙霧彈，最後門雖然開了，但新娘也被燻到乾嘔，讓不少網友看了直呼「不可思議」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。