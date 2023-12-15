男子激戰大媽影片瘋傳！連吻4下KO大媽 老婆在旁目擊反應惹熱議

「絕招一出，大媽KO！」大陸近日瘋傳1段影片，指重慶1名男子與大媽因事吵架，雙方僵持不下之際，男子突然出奇招連續親吻大媽4次，讓大媽無法招架。而男子親吻大媽時，妻子就站在旁邊，其反應也惹來網友熱議，「他老婆怎麼想的」、「求老婆心理陰影面積」；也有網友笑言，「也許暗戀許久了」、「這個好這個好......能動嘴就別動手嘛」。

綜合大陸媒體報導，事發於12月11日，地點在重慶銅梁。報導引述目擊者指，男子在上述地點已擺攤幾個月，但有大媽不滿男子生意好，每天拿鐵塊「佔位」卻不擺攤，也不准男子擺攤，男子最終忍無可忍與大媽爭執。

從影片看到，穿黑衣戴黑帽男子，正與穿粉紅色毛絨上衣大媽爭吵指罵，其間男子斥責大媽，「不是老人變壞，壞人變老了」、「我中國人！我哪裡的人？」、「銅梁人你就欺負外地人，銅梁不是你1個人的銅梁，銅梁是大家的！」。其間男子妻子在旁邊，一度加入戰團喝罵大媽。

男子親吻大媽時，妻子仍站在旁邊。（影片截圖）

2人爭吵期間，有大批路人圍觀拍攝，大媽指摘「照照照！照什麼照？」，而男子趁大媽分神，竟出動「絕招」一連吻向大媽4，包括額頭及面頰等，讓大媽無法招架，拍攝者則邊拍邊笑。據報男子親吻大媽時，妻子仍站在旁邊。

影片引起網友熱議，笑言「這個好這個好......能動嘴就別動手嘛」、「也許暗戀許久了」、「這個大媽為啥不讓他擺攤？看別人賺錢給自己虧錢還難受？」。也有大批網友關注男子妻子反應，「他老婆怎麼想的」、「求老婆心理陰影面積」、「畫面太刺激了吧......」。

亦有網友認為即使大媽無理，男子行為也有不妥，「這樣親大媽屬於性騷擾吧」、「我也不贊同當事人的做法，不髒嗎？」、「噁心」、「吵歸吵，要這麼親大媽完全可以反過來告他調戲」。

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文章授權轉載自《香港01》