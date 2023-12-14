終極馬路炸彈！女子闖紅燈還全程望錯方向 司機及時煞車竟被反嗆

亂過馬路害己害人！警方展開全港性大型行動票控行人亂過馬路，違者可被定額罰款港幣2,000元（約新台幣8015元），日前有司機就上傳行車記錄器記錄，指駕車駛過燈位時，有名女子全程望向左邊衝紅燈，他從右邊駛至千鈞一髮間及時響嘔煞車，女子才「知驚」嚇得跳後。司機不滿批評對方是「終極馬路炸彈」，大呻「他死了我也要上身」。網友笑言該女子其實有看車，可惜是「他有看，看錯邊而已」、「算是這樣啦，會縮回去」，有人留意到該女子後退後有頂嘴叫司機「開車了你」，他說當時後來有大條車龍，否則會下車理論。

馬路如虎口，還要沖紅燈？司機在facebook群組「車cam L （香港群組）」上傳影片，片段所見，事發地點位於西營盤般鹹道與漢寧頓道交界處，司機駕車上斜駛近禮賢會堂外面的燈位時，有名穿粉色上衣的女子突然沖紅燈走出馬路，頭打則看向左方。幾乎撞上之際，司機及時煞車兼響咹，女子面露驚恐神精，馬上「彈回」安全島旁。樓主大叫「看燈吧你」就踩油離開，有把女聲則回應稱：「開車了。」

司機批評該女子 ： 「 真不用看燈過馬路，口音是香港人，終極馬路炸彈。」他指平日駕車如非必要也避免響咹，「因為真的很吵，不過嗰下真自然反應」、「差點有幾年看不到我女兒」、「他死了我也要上身。」

司機及時響咹及煞車，女子嚇到花容失色馬上後退。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網友批評女子亂過馬路，「扒得好！很喜歡他跳紮嗰下嘅喜劇效果，好運司機無事」、「看燈要不要教？」、「司機救咗他一命」、「好運這個位置通常都慢，不是真撞死他」，有人笑言該女子態度算好，「算是這樣啦，能夠縮回去，有啲管X你照過」、「我過馬路是兩邊都望，怎麼知道有沒有瘋子走逆線。」

由於女子過馬路時全程看了方，不少人懷疑她是大陸人，因為大陸是左方向開車，「他有看，看錯邊而已」、「他希望左邊，真有趣」。司機回應指「他是香港人，片尾我削減咗，還要駁咀」、「口音正統」，相信對方以為該條是來回線才會衝紅燈時看錯方向。有網友聽到影片尾段該女子疑似駁斥司機「開車吧你」，他笑指，「那你也聽到，如果不是後邊拉緊龍我會下車」。

為提高行人道路安全意識，警方11日起展開全港性大型行動，以不定時、不同形式執法，包括調配便裝人員票控違例行人而不作預先警告，行人亂過馬路可被罰款港幣2,000元（約新台幣8015元）。

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文章授權轉載自《香港01》