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迎親大戰！伴郎出招「賞妳2顆煙霧彈」逼出新娘狂嘔 網見地點秒懂

聯合新聞網／ 綜合報導
在大陸山東一場娶親活動，伴郎團為了逼新娘開門，竟朝房內扔了2顆煙霧彈。 圖／擷自微博＠荔枝新聞
在大陸山東一場娶親活動，伴郎團為了逼新娘開門，竟朝房內扔了2顆煙霧彈。 圖／擷自微博＠荔枝新聞

婚禮有不少習俗，像是伴郎會先與伴娘議定開門紅包的金額，再陪同新郎赴新娘家迎親。不過日前大陸山東一場娶親活動卻意外在陸網引起關注，因為伴娘團堵門想拿更多紅包，而伴郎團為了逼新娘開門，便朝房內扔了2顆煙霧彈，最後門雖然開了，但新娘也被燻到乾嘔，讓不少網友看了直呼「不可思議」。

綜合陸媒報導，日前陸網流傳1支迎親影片，只見房內煙霧瀰漫，新娘坐在床上乾嘔狂咳，一旁親友急著幫她搧風，乍看之下還以為房間失火。

不過，這其實是伴郎團的惡作劇，起因為伴娘團嫌紅包金額太少，堵住房門不讓新郎進入，而伴郎團也早已準備好對策，直接「賞了新娘2顆煙霧彈」，這狠招一出，伴娘也不得不開門通風，新娘本人則是摀住嘴鼻、止不住咳嗽。新娘與伴娘團被燻出房門後，伴郎團還得意表示，「氣氛非常好，新娘也出來了，蠻好玩的」。

網友看見誇張的「鬧婚」景象，紛紛表示「不愧是山東」、「我也在山東結婚，他們鬧婚禮可以鬧到新郎胸骨骨折」、「不是針對，山東部分地區的習俗確實有問題」、「不是很懂當地文化」、「這婚還結嗎？」、「我們這邊最多起哄，讓新人接個吻而已」、「新郎在想什麼呢？」、「這違法嗎？」、「婚禮本來就是兩個人的事，結果多了兩幫無事生非的人」。

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