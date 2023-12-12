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福大命大！新郎送客突心臟驟停昏倒 7隊急救專家「在隔壁開會」急搶救

香港01／ 撰文：夏洛特
大陸東莞1名新郎在宴會廳門口送客時，突然心跳驟停癱倒在地，所幸附近有急救專家在場幫忙急救。情境示意圖。圖／Ingimage
大陸東莞1名新郎在宴會廳門口送客時，突然心跳驟停癱倒在地，所幸附近有急救專家在場幫忙急救。情境示意圖。圖／Ingimage

大難不死！日前中國大陸廣東東莞1名新郎舉辦婚宴，宴後歡送賓客時突然心臟驟停，暈倒在地，嚇得一眾親友與賓客慌亂不已。所幸上天眷顧，當日正巧有7個市級緊急醫學救援隊在婚宴旁的會議廳中議事，專家們紛紛從會議廳中步出，趕到新郎身旁為其急救，最終成功幫他恢復心跳。不少網友都認為新郎實在幸運，笑指他「拯救過銀河系」，所以一出事就幸運遇上多名專家出手幫忙。

綜合大陸媒體報導，事發於12月5日，東莞市市民王先生與林小姐於厚街鎮一所酒店的4樓國際宴會廳舉辦婚宴。晚上8時許，這對新人在宴會廳門口送客，新郎王先生本來還在說說笑笑，下秒竟突然癱倒在地，眾人瞬間嚇得不知所措。

不幸中的大幸是，廣東醫科大學附屬東莞第一醫院（東莞市東南部中心醫院）急診科副主任李瑞金和關永佳，及南方醫科大學第十附屬醫院（東莞市人民醫院）紅樓院區急診急救區副主任李劍強，3人剛好在附近，他們即時衝上前為新郎王先生檢查身體。醫生們發現新郎心跳驟停，即時施以心肺復甦法，並叫救護車及通知其醫院的醫務部負責人劉毅，劉毅當時就在同層宴會廳旁的小廳中。

原來，當日正是2023東莞市級緊急醫學救援隊在野外訓練前的會議，會議剛巧在王先生婚宴旁數十米遠的會議廳中進行，來自市人民醫院、市松山湖中心醫院、市濱海灣中心醫院、市水鄉中心醫院、市東南部中心醫院、市東部中心醫院和厚街醫院共7個市級緊急醫學救援隊的7名領隊及14名裁判通通在場。而最先對王先生進行急救的關永佳、李瑞金和李劍強亦是與會人員。

當關永佳致電劉毅時，王先生的家人亦根據酒店指示牌闖到會議廳中，會議即時暫停改為「實戰搶救」，會上的急救專家們馬上趕去施救。他們分工合作，有人負責聯絡就近的醫院準備進行搶救，有人在接力進行心肺復甦。王先生心跳及神智順利恢復，由救護車送院進一步診治。之後眾專家返回會議廳議事，而王先生的家人就再次入內聊表謝意。

據家屬透露，王先生1個月前曾出現胸悶、胸痛，當時醫院檢查並未找出病因，不過是次心跳驟停可能與心臟相關，後續需進行冠脈造影查證。

東莞市衛生健康局應急科科長丁嘉順表示，搶救心跳驟停患者的黃金時間一般是4至6分鐘，當心臟停止後，內臟會接連出現供血不足的問題，尤其是大腦、肺部、腎臟，當中大腦對缺氧的敏感度特別高，由於缺氧耐受度差，1分鐘就可能耗光大腦的氧儲備，3分鐘則可能導致腦細胞死亡。故此心外壓及人工呼吸等急救措施必須在心臟驟停的3、4分鐘內施行，以提高搶救成功機率。

事件在網路上引起極大迴響，不少網友都認為新郎福大命大，笑指「他應該拯救過銀河系」、「這兄弟前世拯救了銀河系，遇上了全是急救專家」、「這是選的好日子的！撿了條命」。

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文章授權轉載自《香港01》

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