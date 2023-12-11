離譜婚鬧！新郎被綁電線桿 遭皮帶抽打、狂砸雞蛋

近年不時傳出婚鬧過火的影片，日前大陸網上瘋傳一段婚鬧片，只見新郎被綁在電線桿上，遭人用雞蛋狂砸、皮帶狠抽，新郎苦苦掙開後轉身追趕婚鬧者。事件在網上引起極大迴響，不少網民批評此等婚鬧行為與施暴無異，社會大眾應該探討婚鬧是否變得「惡俗」，「如果不說是婚鬧，還以為是群毆」、「風氣敗壞，堅決抵制」、「太惡俗了！」。

該段影片在大陸社交平台間被廣傳，有指事件發生在3日晚上，貴州一場婚禮上，新郎被多名親友綁到電線桿上。

從網上流傳的影片可見，新郎頭戴安全帽，身上有多重膠紙纏繞，被牢牢綁在草叢旁的電線桿。鏡頭外有人不停向新郎擲雞蛋，新郎因被五花大綁，只能靠着幼細的電線桿閃躲，不一會已全身蛋液。其時，有1名男子拿着皮帶衝上前，狠狠地抽了新郎臀部3下，新郎痛苦扭動，終憑蠻力掙脫開來，反撲向男子，兩人扭打作一團，最後男子被新郎推倒在一旁草叢中。整個婚鬧過程發生時，附近有大批民眾圍觀，當中不乏年幼孩童。

影片引起網民熱議，不少人批評婚鬧者不顧場合，將惡意施暴套上「婚鬧」、「玩笑」的名頭，實則與「圍毆」新郎無異，加上造成食物浪費，「如果不說是婚鬧，還以為是群毆」、「好浪費食物」、「惡俗！野蠻！」，也有人嘲笑「這些人忘記進化了吧」、「慶幸我們這邊沒這節目」。雖有人批評婚鬧儀式，不過有部份網民就認為習俗沒有問題，「就是習俗，大家一起樂」、「一起沾沾喜氣」。

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文章授權轉載自《香港01》