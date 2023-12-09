外傭床褥疑有床蝨...僱主2原因不找滅蟲專家 包好床不敢扔急求救

床蝨來勢洶洶，港人聞蝨色變。有匿名網友表示，外傭床褥懷疑出現一堆床蝨，由於家中飼養寵物，加上有嬰兒，所以不方便聘請滅蟲公司上門，詢問還有什麼方法可以解決床蝨。他指現時見到外傭的床「叫我看，我立刻嚇到彈開」，目前用大垃圾膠袋包起，「怕扔出去傳到別人也倒楣，想問下可以噴殺蟲劑嗎，起碼處理用藥水浸一下」。

網友紛紛建議滅蝨噴霧和滅蝨粉，亦有人指「買個膠床套，用熱風槍圍住整個床褥吹，之後套膠床套，另外沿床邊或牆邊落床蝨殺蟲劑，床單定期換洗加熱力烘乾，隔一周又再重複做」、「用塑膠袋包實先曬，整個床褥都不要啦，買新的床墊」。

原PO在facebook群組「香港滅蟲關注組」表示，自己在家中飼養寵物，而且聘請外傭照顧嬰兒，但最近外傭床褥疑有床蝨，只要揭起，就見到一大堆，暫時用大型垃圾袋包好，由於有寵物和小朋友，所以暫時不方便聘請滅蟲公司上門滅蝨，「求救殺床蝨的方式？」。

原PO補充指，由於過度驚嚇只能找來網上圖片示意，不敢去拍照。有網友問在家中何處發現床蝨，他說目前只在工人姐姐的床有發現，「她叫我看，我即刻嚇到彈開，叫她即刻用大垃圾袋先包住整張床，我相片都不敢拍」、「蟲的樣子同這張網上照片一樣，真實數量多一大堆」。現時已將外傭的床褥包好但未扔，「驚扔出去傳到別人，想問一下可以噴什麼，起碼處理用藥水先浸一下～不好影響到別人」。

網友推薦數款滅蝨噴霧和滅蝨粉，亦有人指「買個膠床套，用熱風槍圍住個床褥吹，之後套膠床套，另外沿床邊或牆邊落床蝨殺蟲劑，床單定期換洗加熱力乾，隔一周又再重複做」、「熱力可以殺蝨，用手提蒸氣熨斗或熱風槍近距離噴床褥、床架、被鋪、窗簾、沙發，所有摺疊位要翻開去噴，衣物用60度高溫水去洗，每星期做一次，要做兩三次，千祈千祈千祈不好用煙霧滅蝨蛋，否則會擴散全屋」。

更有網友指「用塑膠袋包實曬先，整個床褥都不好要買過新的啦」、「快請滅蟲專家處理」。有人質疑原po是想發文推介滅蟲產品，其後關注組管理員指已證實匿名參與者身份，並非打手發文自問自答。

原po回覆多謝大家意見，已經網上購買數支大家推薦滅蝨產品，同時都會嘗試用熱力蒸氣等方法，因為家中有毛孩及年幼孩子，會先嘗試自行滅蝨，「不得以的話再安排快點搬走」，再找滅蟲專家。

（facebook群組「香港滅蟲關注組」）

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文章授權轉載自《香港01》