影／大學老師上課講解古代春宮圖 挨批過於露骨

中國大陸南京中醫藥大學一名老師近日在一堂教授醫學知識、名為「中西醫結合性醫學」的選修課上，講解多張古代的「春宮圖」，包括男女性愛中的露骨文言文描述，及可能讓人害羞到不敢直視的性愛畫面，此舉登上了新聞，引起網友熱議，校方也透過媒體表示，正在處理此事中。

根據陸媒報導，講解春宮圖發生在6日一堂選修課中，在圖片旁還有諸如「七傷自愈自除」、「又攻其上，舒緩動搖」等其他露骨描述。該起事件引起關注，部分網友認為課程內容過於露骨，不宜在課堂中出現。

但該校學生似乎不以為意，在該堂課內的學生向媒體表示：「老師上的課跟網友看到的春宮圖是兩碼事」，認為老師是在傳授醫學知識「並無不妥」、「學醫的啥沒見過」、「醫學面前不分男女」；還有曾上過該名老師選修課的學生指出：「老師人特別好，就是為了普及性教育才開的課，授課內容沒有任何問題。大家都是成年人了，大學生瞭解一些性知識有什麼問題」。

該校老師也撰文駁斥「這種小事就要被公審」、「爆料者居心何在？」並舉出多起大陸學生因為缺乏性知識，釀成不良後果的社會新聞事件，認為普及性教育沒有問題。但該事件已驚動校方，校方也透過媒體回應此事，表示學校正在處理中。