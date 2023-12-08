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「重女輕男」成婚禮焦點 逾200磅新娘被賓客酸哭 新郎1舉動暖爆

香港01／ 撰文：田中貴
重量級新娘成為全場焦點。（網上圖片）
重量級新娘成為全場焦點。（網上圖片）

「能共你沿途來爬天梯，不用忌諱，中傷流言全捍衛…」C Allstar《天梯》一歌道出真愛戰勝一切包括閒言閒語，江蘇省就有1對「重女輕男」新人舉行婚禮，體重達到220磅的新娘成為全場焦點，引來親朋戚友在背後嘲笑用錢買愛郎，新娘當場難過落淚。事實上新娘來自一個普通農村家庭，並非大富大貴，和新郎的確相愛結婚，新郎即場向愛人給了一個愛的擁抱，而且輕言安撫，甚至說出真愛宣言，暖心行為令在場賓客羞愧。

江蘇有1對新人在農村舉行婚禮，當中肥胖新娘身穿婚紗，估計體重220磅左右，相反新郎身形正常，部份賓客不知情，以為有錢新娘嫁窮新郎，竊竊私語內容非常刻薄。

新娘有苦自己知，明明她在普通農村家庭長大，和男友相愛，結婚後住在鄉下房屋，絕非「用錢買新郎」。「重女輕男」情況引來閒言閒語，新娘硬着頭皮結婚，然而當她宣讀誓言時，本應要露出幸福笑容，卻無法抵受嘲笑而流淚。

幸好在新娘最需要支援時，新郎不發一言直接擁抱她，而且不斷安慰愛人，撫平新娘情緒，相當暖心，足證情比金堅。

據報，新郎在環節結束後，提醒所有人「受邀來是為了祝福，不是取笑我的妻子」，甚至含淚強調並非為錢結婚，不論是肥是瘦、是醜是美、是窮是富，「只要靈魂互相契合，其他不再重要」，重申雖然無人理解他們壓力，但他們真心相愛，令到在場賓客羞愧到無言以對。

翻查資料，事件在2022年初已有報道，最近被「翻炒」再惹熱議。

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文章授權轉載自《香港01》

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